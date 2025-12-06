На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
Историк Кларк сказал, что у Европы нет будущего без России
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. У ЕС нет будущего без России, заявил австралийский историк Кристофер Кларк в интервью RND.
"Конечно, большой войны необходимо избежать. Это означает три вещи: во-первых, необходимо возобновить переговоры. Во-вторых, для Европы нет реалистичного, гуманного будущего без России", — сказал он.
"Конечно, большой войны необходимо избежать. Это означает три вещи: во-первых, необходимо возобновить переговоры. Во-вторых, для Европы нет реалистичного, гуманного будущего без России", — сказал он.
Историк отметил, что Европе надо строить так планы на будущее, чтобы России в них нашлось место. Кроме того он призвал отказаться от идеи победить ее.
Переговоры в Москве
Во вторник в Кремле состоялись пятичасовые переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали суть американского мирного плана.
Как позднее сообщил президент, США разделили 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.
Переговоры в Москве
Во вторник в Кремле состоялись пятичасовые переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали суть американского мирного плана.
Как позднее сообщил президент, США разделили 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.