На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией - 06.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
У ЕС нет будущего без России, заявил австралийский историк Кристофер Кларк в интервью RND."Конечно, большой войны необходимо избежать. Это означает три вещи:... | 06.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. У ЕС нет будущего без России, заявил австралийский историк Кристофер Кларк в интервью RND."Конечно, большой войны необходимо избежать. Это означает три вещи: во-первых, необходимо возобновить переговоры. Во-вторых, для Европы нет реалистичного, гуманного будущего без России", — сказал он.Историк отметил, что Европе надо строить так планы на будущее, чтобы России в них нашлось место. Кроме того он призвал отказаться от идеи победить ее.Переговоры в МосквеВо вторник в Кремле состоялись пятичасовые переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали суть американского мирного плана.Как позднее сообщил президент, США разделили 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. У ЕС нет будущего без России, заявил австралийский историк Кристофер Кларк в интервью RND.

"Конечно, большой войны необходимо избежать. Это означает три вещи: во-первых, необходимо возобновить переговоры. Во-вторых, для Европы нет реалистичного, гуманного будущего без России", — сказал он.
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Признание Макрона в беседе с Зеленским вызвало изумление на Западе
Вчера, 11:51
Историк отметил, что Европе надо строить так планы на будущее, чтобы России в них нашлось место. Кроме того он призвал отказаться от идеи победить ее.

Переговоры в Москве

Во вторник в Кремле состоялись пятичасовые переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали суть американского мирного плана.

Как позднее сообщил президент, США разделили 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Зеленский сделал необычное заявление о переговорах Путина и Уиткоффа
Вчера, 08:54
 
