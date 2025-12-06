https://1prime.ru/20251206/rubl-865267911.html

Рубль нарушает предновогодние правила и улетает на трехлетние максимумы

МОСКВА, 5 дек- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей пятидневке опять продемонстрировал снижение – вот уже третью неделю подряд. При этом первую половину недели курс юаня по традиции фактически искал равновесный уровень – уже немного ниже 11 рублей. Однако во второй половине недели он опять круто пошел вниз, как это было и две предыдущие недели. В итоге, на три дня осторожного повышения юаня к рублю пришлось два дня его ощутимого снижения.Волатильность выросла относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний за период расширился и составил 10,62-11,04 рубля за юань. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с февраля 2023 года.Рубль продолжал расти в условиях остающегося подавленным импорта. Сохранение привлекательности рублевых активов на фоне высоких ставок и уход юаневых ставок в минус впервые за несколько недель также поддерживали рубль. Наконец, Минфин ощутимо нарастил продажу валюты на рынке в рамках бюджетного правила, что увеличило ее предложение на и так несбалансированном рынке.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю сползли по индикатору RUSFARCNY с +0,16% годовых до -0,02%, а провел он ее в коридоре: -0,03%-(+0,24%). То есть, ставка по юаню после семи недель подряд пребывания в положительной области перешла в отрицательную.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 14 копеек до 10,78 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 2,14 рубля до 76,09 рубля, а евро – на 2,12 рубля, до 88,70 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,075 юаня до 7,070 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,058 юаня, что примерно на 0,2% ниже курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели сползла до 4,85 тысячи рублей против 4,87 тысячи неделей ранее.Рубль искал балансРубль начал неделю попытками стабилизации против валюты КНР на Мосбирже после сильного роста на предыдущей неделе. Курс при этом оставался ниже ключевой отметки 11 рублей за юань, куда он пришел по итогам предыдущей недели.Игроки рынка оценивали новости, влияющие на курсообразование рубля. Так, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что ключевая ставка Центробанка на уровне 10-12% и курс доллара в интервале 90-95 рублей - сейчас для многих участников российской экономики были бы наиболее привлекательны.Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что крепкий рубль является одним из вызовов для экономики России, потому что многие кредитующиеся проекты в настоящее время ориентированы на экспорт.Однако эти вербальные интервенции, заставлявшие игроков засомневаться, были развеяны оценками Минфина РФ, который заявил, что продолжит продажи валюты и золота по бюджетному правилу: с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года планирует ее в объеме 123,4 миллиарда рублей в эквиваленте, по 5,6 миллиарда рублей в день. То есть объем будет ощутимо повышен.С 10 ноября по 4 декабря Минфин продавал валюту и золото в рамках бюджетного правила на 2,7 миллиарда рублей, по 0,1 миллиарда рублей в день. С учетом регулярных продаж валюты Центробанком во втором полугодии на сумму в 8,94 миллиарда рублей в день, валютные интервенции возрастут с 9,04 до 14,54 миллиарда рублей в день (+61%). В итоге рубль получил сильный импульс к росту.ПрогнозыЗавершение недели проходило под знаком возросшей волатильности. Так, после сильного падения курсов инвалют к рублю в среду и четверг, инвесторы предпочли перед выходными откупить китайскую валюту, подешевевшую до минимумов почти за три года. Именно за эти три дня и был очерчен недельный курсовой коридор.Участники торгов обратили внимание на решение Банка России снять с 8 декабря ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. В пояснении регулятор указал, что делает это, учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке. В то же время, физические лица – нерезиденты из недружественных стран остались под действием ограничений на вывод средств из России.Всего в мире 192 страны, признанных ООН, не считая Россию. Из них 48 стран входят в перечень недружественных для РФ. Таким образом, после снятия запрета как россияне, так и нерезиденты из 144 стран смогут переводить деньги из России за рубеж.Стоит отметить, что минфин России разместил дебютные облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в китайской валюте, совокупно в объеме 20 миллиардов юаней: на 12 миллиардов юаней - с погашением в феврале 2029 года и на 8 миллиардов - в июне 2033 года. Ставка полугодовых купонов составляет 6% и 7% годовых соответственно. При этом инвесторы проявили высокий спрос на них, оценил минфин.В то же время, министр финансов Антон Силуанов заявил, что тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован исходя из сегодняшнего платежного баланса. Надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях, добавил министр.Таким образом, в конце 2025 года складывается нетипичная ситуация, когда рубль сохраняет устойчивость, а в его ослабление уже мало кто верит. Рыночная ситуация пока складывается в пользу сохранения курса юаня на Мосбирже ниже 11 рублей.

