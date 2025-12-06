https://1prime.ru/20251206/soglashenie-865286008.html

"Невозможно на практике". В США высказались о мирном соглашении по Украине

"Невозможно на практике". В США высказались о мирном соглашении по Украине

МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Европейские требования для достижения мира на Украине возможны только теоретически, особенно если учитывать определение "мира" от властей в Киеве, пишет The American Conservative."Любое мирное соглашение по Украине, если оно будет достигнуто, повлечет за собой тяжелые условия для украинцев из-за текущей обстановки на поле боя. Игнорирование этой реальности будет лишь продлевать конфликт на годы и может привести к ухудшению положения Украины в зоне СВО, если переговоры будут возобновлены", — говорится в статье.Автор подчеркивает, что выполнение европейских требований "невозможно на практике", и отмечает, что европейцы не принимают активного участия в процессе достижения мира, предпочитая "критиковать с трибун".Инициатива США и европейские "поправки"В конце ноября Белый дом сообщил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежной прессы, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма частью России, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, запрет на размещение иностранных войск и оружия на Украине, способного угрожать глубине России.В прошлое воскресенье в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских вооружённых сил, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем. Как отмечал Владимир Путин, изначальный план мирного урегулирования от США может стать основой будущих договоренностей, но необходима тщательная проработка каждого пункта. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, которая движется к достижению целей СВО, страна остаётся открытой для диалога и мирного разрешения проблем.

