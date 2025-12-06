Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Катар ожидает рост спроса на СПГ до 600-700 миллионов тонн в год - 06.12.2025
Катар ожидает рост спроса на СПГ до 600-700 миллионов тонн в год
Катар ожидает рост спроса на СПГ до 600-700 миллионов тонн в год
ДОХА, 6 дек - ПРАЙМ. Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби ожидает значительный рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) с нынешних 400 миллионов тонн в год до 600-700 миллионов из-за дополнительных энергозатрат, которые требуются для работы искусственного интеллекта (ИИ). Госминистр по энергетике Катара 24 октября заявил, что ожидает положительные перспективы для производителей сжиженного природного газа, несмотря не геополитическую напряженность, в частности благодаря росту спроса на электроэнергию за счет искусственного интеллекта. "Я абсолютно не испытываю беспокойства насчет спроса на газ в будущем. Наоборот, меня волнует невозможность удовлетворить этот спрос. Несколько лет назад в наших прогнозах мы не учитывали запрос на энергию от систем искусственного интеллекта, что увеличивает спрос на газ... Если в настоящее время спрос на СПГ в мире составляет 400 миллионов тонн СПГ в год, то к 2035 году он будет 600-700 миллионов тонн в год, то есть рост составит порядка 300 миллионов тонн", - сказал аль-Кааби на дискуссионном форуме в Катаре Doha Forum.
13:26 06.12.2025
 
Катар ожидает рост спроса на СПГ до 600-700 миллионов тонн в год

Катар ожидает рост спроса на СПГ до 600-700 млн тонн в год из-за затрат для работы ИИ

ДОХА, 6 дек - ПРАЙМ. Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби ожидает значительный рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) с нынешних 400 миллионов тонн в год до 600-700 миллионов из-за дополнительных энергозатрат, которые требуются для работы искусственного интеллекта (ИИ).
Госминистр по энергетике Катара 24 октября заявил, что ожидает положительные перспективы для производителей сжиженного природного газа, несмотря не геополитическую напряженность, в частности благодаря росту спроса на электроэнергию за счет искусственного интеллекта.
"Я абсолютно не испытываю беспокойства насчет спроса на газ в будущем. Наоборот, меня волнует невозможность удовлетворить этот спрос. Несколько лет назад в наших прогнозах мы не учитывали запрос на энергию от систем искусственного интеллекта, что увеличивает спрос на газ... Если в настоящее время спрос на СПГ в мире составляет 400 миллионов тонн СПГ в год, то к 2035 году он будет 600-700 миллионов тонн в год, то есть рост составит порядка 300 миллионов тонн", - сказал аль-Кааби на дискуссионном форуме в Катаре Doha Forum.
 
