https://1prime.ru/20251206/ssha-865282104.html
"Эксперт РА" назвало причину возможного отказа США от торговли с соседями
"Эксперт РА" назвало причину возможного отказа США от торговли с соседями - 06.12.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА" назвало причину возможного отказа США от торговли с соседями
США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (USMCA) в 2026 году из-за наводнения рынков этих стран товарами из Китая, рассказал РИА... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T16:11+0300
2025-12-06T16:11+0300
2025-12-06T16:11+0300
политика
мировая экономика
сша
канада
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (USMCA) в 2026 году из-за наводнения рынков этих стран товарами из Китая, рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Ранее западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп может принять решение о выходе Вашингтона из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой в 2026 году. Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. "Угроза выхода из USMCA в данном случае выступает инструментом давления, позволяющим США добиться более выгодных условий при пересмотре соглашения... США отмечают быстрый рост присутствия китайских компаний в Мексике, прежде всего в секторах автокомпонентов, электроники и металлообработки. Вашингтон видит в этом структурный риск", - отметил эксперт. Так, требования о стране происхождения товаров оставляют для китайских компаний возможность получить режим беспошлинного доступа в США, объяснил аналитик. Например, автомобиль считается полностью "местным", если каждая деталь произведена иностранной компанией не более чем на 25%, напомнил Лысенко. Усугубляют риск и текущие требования, по которым не всегда удается определить долю "китайского содержания" в продукции. "Такой подход делает требования значительно мягче: производители могут использовать больше импортных, включая китайских, компонентов и все равно формально проходить под беспошлинный режим. США считают, что эта интерпретация ослабляет стимулы для автопроизводителей по решорингу цепочек производства обратно в Северную Америку", - подчеркнул эксперт. Таким образом, те товары, которые произведены или частично собраны китайскими компаниями, могут получить статус "произведенных в Северной Америке". Это мешает промышленной политике США по сокращению зависимости от китайских цепочек поставок, заключил аналитик.
https://1prime.ru/20251206/nato-865279827.html
https://1prime.ru/20251206/zelenskiy-865271277.html
сша
канада
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, канада, вашингтон, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, США, КАНАДА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
"Эксперт РА" назвало причину возможного отказа США от торговли с соседями
"Эксперт РА": США могут отказаться от торговли с соседями из-за китайских товаров оттуда
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (USMCA) в 2026 году из-за наводнения рынков этих стран товарами из Китая, рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
Ранее западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп
может принять решение о выходе Вашингтона
из соглашения о свободной торговле с Канадой
и Мексикой
в 2026 году.
Посол США при НАТО не считает, что Россия собирается напасть на альянс
Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов.
"Угроза выхода из USMCA в данном случае выступает инструментом давления, позволяющим США добиться более выгодных условий при пересмотре соглашения... США отмечают быстрый рост присутствия китайских компаний в Мексике, прежде всего в секторах автокомпонентов, электроники и металлообработки. Вашингтон видит в этом структурный риск", - отметил эксперт.
Так, требования о стране происхождения товаров оставляют для китайских компаний возможность получить режим беспошлинного доступа в США, объяснил аналитик. Например, автомобиль считается полностью "местным", если каждая деталь произведена иностранной компанией не более чем на 25%, напомнил Лысенко. Усугубляют риск и текущие требования, по которым не всегда удается определить долю "китайского содержания" в продукции.
"Такой подход делает требования значительно мягче: производители могут использовать больше импортных, включая китайских, компонентов и все равно формально проходить под беспошлинный режим. США считают, что эта интерпретация ослабляет стимулы для автопроизводителей по решорингу цепочек производства обратно в Северную Америку", - подчеркнул эксперт.
Таким образом, те товары, которые произведены или частично собраны китайскими компаниями, могут получить статус "произведенных в Северной Америке". Это мешает промышленной политике США по сокращению зависимости от китайских цепочек поставок, заключил аналитик.
"Уберем Зеленского": в США рассказали о дальнейшей судьбе киевского режима