"Эксперт РА" назвало причину возможного отказа США от торговли с соседями

"Эксперт РА" назвало причину возможного отказа США от торговли с соседями

США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (USMCA) в 2026 году из-за наводнения рынков этих стран товарами из Китая, рассказал РИА...

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (USMCA) в 2026 году из-за наводнения рынков этих стран товарами из Китая, рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Ранее западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп может принять решение о выходе Вашингтона из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой в 2026 году. Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. "Угроза выхода из USMCA в данном случае выступает инструментом давления, позволяющим США добиться более выгодных условий при пересмотре соглашения... США отмечают быстрый рост присутствия китайских компаний в Мексике, прежде всего в секторах автокомпонентов, электроники и металлообработки. Вашингтон видит в этом структурный риск", - отметил эксперт. Так, требования о стране происхождения товаров оставляют для китайских компаний возможность получить режим беспошлинного доступа в США, объяснил аналитик. Например, автомобиль считается полностью "местным", если каждая деталь произведена иностранной компанией не более чем на 25%, напомнил Лысенко. Усугубляют риск и текущие требования, по которым не всегда удается определить долю "китайского содержания" в продукции. "Такой подход делает требования значительно мягче: производители могут использовать больше импортных, включая китайских, компонентов и все равно формально проходить под беспошлинный режим. США считают, что эта интерпретация ослабляет стимулы для автопроизводителей по решорингу цепочек производства обратно в Северную Америку", - подчеркнул эксперт. Таким образом, те товары, которые произведены или частично собраны китайскими компаниями, могут получить статус "произведенных в Северной Америке". Это мешает промышленной политике США по сокращению зависимости от китайских цепочек поставок, заключил аналитик.

