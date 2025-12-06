Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев назвал честной новую стратегию США, критикующую Европу
Политика
Дмитриев назвал честной новую стратегию США, критикующую Европу
2025-12-06T17:23+0300
2025-12-06T17:23+0300
политика
мировая экономика
сша
европа
украина
кирилл дмитриев
рфпи
ес
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал честной новую стратегию национальной безопасности США, в которой критикуется положение Европы в геополитике. Так Дмитриев прокомментировал в соцсети X пост газеты Wall Street Journal со ссылкой на статью, посвященную новой стратегии национальной безопасности Штатов. Согласно статье, документ новой стратегии шокировал европейские страны тем, что они описаны в документе как "своенравные, приходящие в упадок державы", которые уступили свой суверенитет Евросоюзу. "Честность", - написал Дмитриев, комментируя публикацию газеты. В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
мировая экономика, сша, европа, украина, кирилл дмитриев, рфпи, ес
Политика, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, УКРАИНА, Кирилл Дмитриев, РФПИ, ЕС
Дмитриев назвал честной новую стратегию США, критикующую Европу

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал честной новую стратегию национальной безопасности США, в которой критикуется положение Европы в геополитике.
Так Дмитриев прокомментировал в соцсети X пост газеты Wall Street Journal со ссылкой на статью, посвященную новой стратегии национальной безопасности Штатов. Согласно статье, документ новой стратегии шокировал европейские страны тем, что они описаны в документе как "своенравные, приходящие в упадок державы", которые уступили свой суверенитет Евросоюзу.
"Честность", - написал Дмитриев, комментируя публикацию газеты.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
