Дмитриев назвал честной новую стратегию США, критикующую Европу

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал честной новую стратегию национальной безопасности США, в которой критикуется положение Европы в геополитике. Так Дмитриев прокомментировал в соцсети X пост газеты Wall Street Journal со ссылкой на статью, посвященную новой стратегии национальной безопасности Штатов. Согласно статье, документ новой стратегии шокировал европейские страны тем, что они описаны в документе как "своенравные, приходящие в упадок державы", которые уступили свой суверенитет Евросоюзу. "Честность", - написал Дмитриев, комментируя публикацию газеты. В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.

