https://1prime.ru/20251206/ssha-865284114.html
Европа тратила больше на газ из России, чем на помощь Киеву, заявили в США
Европа тратила больше на газ из России, чем на помощь Киеву, заявили в США - 06.12.2025, ПРАЙМ
Европа тратила больше на газ из России, чем на помощь Киеву, заявили в США
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку газа у России с 2022 по 2024 год,... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T19:32+0300
2025-12-06T19:32+0300
2025-12-06T19:32+0300
политика
газ
украина
европа
сша
сергей лавров
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку газа у России с 2022 по 2024 год, чем на оказание помощи Украине за тот же период. Ландау ответил таким образом на комментарий в соцсети X военного аналитика Джимми Раштона под своим постом о недавней поездке в Брюссель, которая его разочаровала. Раштон прокомментировал пост Ландау, задав вопрос о том, может ли заместитель госсекретаря США написать "длинный, ворчливый,... неимоверно ноющий пост" о поездке. "Вы (Раштон - ред.) находитесь на Украине... Вы знали, что нации Европы на самом деле отправили значительно больше денег России (чтобы заплатить за энергию) с 2022 до 2024, чем они дали Украине?" - говорится в сообщении Ландау в соцсети X. Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20251206/evrosoyuz-865281870.html
украина
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_e9420680a7497f7bb8e89eff8bf490e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, украина, европа, сша, сергей лавров, ес, нато
Политика, Газ, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Сергей Лавров, ЕС, НАТО
Европа тратила больше на газ из России, чем на помощь Киеву, заявили в США
Замгоссекретаря США: Европа потратила больше денег на газ из РФ, чем на помощь Киеву