Европа тратила больше на газ из России, чем на помощь Киеву, заявили в США

Европа тратила больше на газ из России, чем на помощь Киеву, заявили в США - 06.12.2025, ПРАЙМ

Европа тратила больше на газ из России, чем на помощь Киеву, заявили в США

06.12.2025

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку газа у России с 2022 по 2024 год, чем на оказание помощи Украине за тот же период. Ландау ответил таким образом на комментарий в соцсети X военного аналитика Джимми Раштона под своим постом о недавней поездке в Брюссель, которая его разочаровала. Раштон прокомментировал пост Ландау, задав вопрос о том, может ли заместитель госсекретаря США написать "длинный, ворчливый,... неимоверно ноющий пост" о поездке. "Вы (Раштон - ред.) находитесь на Украине... Вы знали, что нации Европы на самом деле отправили значительно больше денег России (чтобы заплатить за энергию) с 2022 до 2024, чем они дали Украине?" - говорится в сообщении Ландау в соцсети X. Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

