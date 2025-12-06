https://1prime.ru/20251206/sud-865268538.html

Суд признал законными выплаты бывшим гендиректорам "Гугл"

МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законными начисления и выплаты в общем размере более 8 миллионов рублей в пользу бывшего гендиректора ООО "Гугл" Дэвида Снэддона, а также Юлии Соловьевой и Юлии Рамазановой, которых конкурсный управляющий российского подразделения Google Валерий Таляровский считает бывшими фактическим гендиректором и главбухом компании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. Таляровский оспаривал "начисление заработной платы, материальной помощи и выплаты, произведенные ООО "Гугл" на основании начислений, в пользу Снэддона… в размере 228 453 рубля, Соловьевой Юлии… в размере 5 605 000 рублей, Рамазановой Юлии… в размере 2 389 537,32 рубля". По мнению управляющего, эти начисления и выплаты были сделаны уже после того, как "дочка" Google свернула свою деятельность в России, и причинили вред кредиторам компании, уже имевшей признаки банкротства. Представители ответчиков в суде настаивали, что их доверители продолжали исполнение должностных обязанностей и получили деньги законно. Как указывалось в заявлении Таляровского, начисления и выплаты Снэддону производились за период с 1 марта 2022 года по 17 октября 2023 года, Соловьевой и Рамазановой – с 1 марта по 11 мая 2022 года. Основной деятельностью "Гугла" была продажа рекламы в России. СМИ 4 марта 2022 года сообщили, что Google останавливает все продажи рекламы в России на фоне развития ситуации вокруг Украины. Арбитражный суд Москвы в сентябре признал законными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника "Гугла" на сумму около 75 миллионов рублей незадолго до ее банкротства. Премии получили руководители структурных подразделений, в том числе Соловьева и Рамазанова. При этом, по подсчетам управляющего, на 31 руководителя пришлось 42% премиального фонда за 2021 год, а остальное – на 165 рядовых сотрудников. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании, поданному в июне того же года.

