Суд в США отказался освободить фонд Рыболовлева от инвестиций

2025-12-06T07:01+0300

2025-12-06T07:01+0300

2025-12-06T07:12+0300

дмитрий рыболовлев

ВАШИНГТОН, 6 дек - ПРАЙМ. Суд в американском штате Делавэр отказался освобождать трастовый фонд российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева от обязательств инвестировать почти 97 миллионов долларов в биотехнологические стартапы, следует из решения, которое есть в распоряжении РИА Новости. Речь идет о партнерстве, которое фонд Рыболовлева Rigmora основал с американским доктором Сетом Харрисоном в 2012 году. В соответствии с ним, Rigmora якобы согласились инвестировать средства в биотехнологические стартапы через предприятие Apple Tree Partners (ATP). "У Rigmora есть средства для удовлетворения требований по капиталу. Более того, компании в инвестиционном портфеле разрабатывают методы лечения серьёзных заболеваний, включая детскую слепоту, различные виды рака, ожирение и нейродегенеративные заболевания. В интересах общества сохранить потенциально жизненно важные исследовательские программы. По этим причинам ATP имеет право на получение определённого исполнения требований по капиталу, за исключением повторных, или 96 960 925,88 доллара США", - говорится в решении. В то же время судебное разбирательство между сторонами еще продолжается на Каймановых островах. Защита Рыболовлева обвинила партнеров в неэффективном расходовании средств и инвестициях в убыточные компании.

2025

