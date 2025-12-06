Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое решение Трампа по России вызвало изумление на Западе - 06.12.2025
Новое решение Трампа по России вызвало изумление на Западе
вашингтон
сша
украина
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Новая американская стратегия национальной безопасности избегает критики в адрес России, пишет The Telegraph. В материале отмечается, что урегулирование конфликта на Украине и возрождение “величия Европы” провозглашаются в документе приоритетами Вашингтона."Звучит обнадеживающе, но европейские лидеры с тревогой отмечают, что документ старательно избегает какой-либо критики в адрес России, при этом решительно ставя под сомнение их собственную легитимность", — говорится в публикации.На этой неделе Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Из документа, определяющего основы американской внешней политики, в частности, убрали упоминания о России, как о прямой угрозе США. Также стратегия пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
вашингтон
сша
украина
вашингтон, сша, украина
ВАШИНГТОН, США, УКРАИНА
14:19 06.12.2025
 
Новое решение Трампа по России вызвало изумление на Западе

МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Новая американская стратегия национальной безопасности избегает критики в адрес России, пишет The Telegraph.

В материале отмечается, что урегулирование конфликта на Украине и возрождение “величия Европы” провозглашаются в документе приоритетами Вашингтона.
ВАШИНГТОНСШАУКРАИНА
 
 
