Новое решение Трампа по России вызвало изумление на Западе

вашингтон

сша

украина

МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Новая американская стратегия национальной безопасности избегает критики в адрес России, пишет The Telegraph. В материале отмечается, что урегулирование конфликта на Украине и возрождение “величия Европы” провозглашаются в документе приоритетами Вашингтона."Звучит обнадеживающе, но европейские лидеры с тревогой отмечают, что документ старательно избегает какой-либо критики в адрес России, при этом решительно ставя под сомнение их собственную легитимность", — говорится в публикации.На этой неделе Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Из документа, определяющего основы американской внешней политики, в частности, убрали упоминания о России, как о прямой угрозе США. Также стратегия пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.

вашингтон

сша

украина

вашингтон, сша, украина