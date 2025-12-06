Новое решение Трампа по России вызвало изумление на Западе
Telegraph: новая американская СНБ избегает критики в адрес России
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Новая американская стратегия национальной безопасности избегает критики в адрес России, пишет The Telegraph.
В материале отмечается, что урегулирование конфликта на Украине и возрождение “величия Европы” провозглашаются в документе приоритетами Вашингтона.
"Звучит обнадеживающе, но европейские лидеры с тревогой отмечают, что документ старательно избегает какой-либо критики в адрес России, при этом решительно ставя под сомнение их собственную легитимность", — говорится в публикации.
На этой неделе Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Из документа, определяющего основы американской внешней политики, в частности, убрали упоминания о России, как о прямой угрозе США. Также стратегия пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
