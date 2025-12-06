Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дипломат оценил рентабельность транспортных проектов в Закавказье - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251206/transport-865280983.html
Дипломат оценил рентабельность транспортных проектов в Закавказье
Дипломат оценил рентабельность транспортных проектов в Закавказье - 06.12.2025, ПРАЙМ
Дипломат оценил рентабельность транспортных проектов в Закавказье
Транспортные проекты в регионе Южного Кавказа без участия в них России и Ирана нерентабельны, заявил советник-посланник посольства РФ в Армении Дмитрий Лицкай. | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T14:45+0300
2025-12-06T14:45+0300
бизнес
россия
иран
армения
азербайджан
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
никол пашинян
россотрудничество
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84045/35/840453570_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_d778925e84d312a12a5ef0196019216f.jpg
ЕРЕВАН, 6 дек – ПРАЙМ. Транспортные проекты в регионе Южного Кавказа без участия в них России и Ирана нерентабельны, заявил советник-посланник посольства РФ в Армении Дмитрий Лицкай. По его словам, маршруты, затрагивающие и Россию, и Иран во многом апробированы, опираются на интеграционные процессы, а в проектах, которые продвигаются Западом, в том числе и в сфере нефтепереработки, предполагающих обход территории России и Ирана, больше политического, чем экономического. "Здесь самое главное — это рентабельность и неполитизированность проектов, потому что мы видим, что сейчас в регионе активизировалось строительство различных транспортных коридоров. У всех на слуху, особенно в Армении, "Перекресток мира". Сейчас очень модный проект — это "дорога Трампа". Но в любом случае, в конечном итоге все решает рентабельность, логистика, наличие источника грузов и стоимость прохождения", - заявил Лицкай в Ереване в ходе экспертной конференции "Формат 3+3: перспективы и возможные варианты регионального сотрудничества", организованной представительством Россотрудничества при поддержке посольства РФ. Дипломат считает, что западным государствам важно, чтобы грузы обходили отдельные страны в ущерб рентабельности, полезности и востребованности. "Проекты, которые предполагают исключение России или Ирана из большего транспортного коридора, заведомо нерентабельны. Мне кажется, что для экономического сотрудничества это не самая лучшая основа", - подчеркнул Лицкай. Он добавил, что платформа "3+3" , предусматривающая консультации между тремя странами Закавказья, Россией, Ираном и Турцией учитывает интересы всех вовлеченных сторон и при этом вовсе не закрывается от взаимодействия с региональными силами. Лицкай считает, что объективно платформа "3+3" могла бы придать дополнительный импульс развитию таких международных коридоров, как "Север" и "Юг", а также другим проектам. Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел. Вторая встреча формата, она же - первая встреча на уровне глав МИД, состоялась в октябре 2023 года в Тегеране. Последняя встреча в этом формате прошла 18 октября 2024 года в Стамбуле. Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
https://1prime.ru/20250827/ssha-861357006.html
https://1prime.ru/20250810/iran-860535208.html
иран
армения
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84045/35/840453570_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_250d560146456eda7f1bde29fd536d1a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, иран, армения, азербайджан, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян, россотрудничество, мид, автомобильный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, ИРАН, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Никол Пашинян, Россотрудничество, МИД, автомобильный транспорт
14:45 06.12.2025
 
Дипломат оценил рентабельность транспортных проектов в Закавказье

Дипломат Лицкай: транспортные проекты на Южном Кавказе без РФ и Ирана нерентабельны

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГрузовой автомобиль на трассе
Грузовой автомобиль на трассе - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Грузовой автомобиль на трассе. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 6 дек – ПРАЙМ. Транспортные проекты в регионе Южного Кавказа без участия в них России и Ирана нерентабельны, заявил советник-посланник посольства РФ в Армении Дмитрий Лицкай.
По его словам, маршруты, затрагивающие и Россию, и Иран во многом апробированы, опираются на интеграционные процессы, а в проектах, которые продвигаются Западом, в том числе и в сфере нефтепереработки, предполагающих обход территории России и Ирана, больше политического, чем экономического.
"Здесь самое главное — это рентабельность и неполитизированность проектов, потому что мы видим, что сейчас в регионе активизировалось строительство различных транспортных коридоров. У всех на слуху, особенно в Армении, "Перекресток мира". Сейчас очень модный проект — это "дорога Трампа". Но в любом случае, в конечном итоге все решает рентабельность, логистика, наличие источника грузов и стоимость прохождения", - заявил Лицкай в Ереване в ходе экспертной конференции "Формат 3+3: перспективы и возможные варианты регионального сотрудничества", организованной представительством Россотрудничества при поддержке посольства РФ.
Дипломат считает, что западным государствам важно, чтобы грузы обходили отдельные страны в ущерб рентабельности, полезности и востребованности.
"Проекты, которые предполагают исключение России или Ирана из большего транспортного коридора, заведомо нерентабельны. Мне кажется, что для экономического сотрудничества это не самая лучшая основа", - подчеркнул Лицкай.
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
В Армении прокомментировали переговоры об аренде "маршрута Трампа"
27 августа, 23:53
Он добавил, что платформа "3+3" , предусматривающая консультации между тремя странами Закавказья, Россией, Ираном и Турцией учитывает интересы всех вовлеченных сторон и при этом вовсе не закрывается от взаимодействия с региональными силами.
Лицкай считает, что объективно платформа "3+3" могла бы придать дополнительный импульс развитию таких международных коридоров, как "Север" и "Юг", а также другим проектам.
Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел. Вторая встреча формата, она же - первая встреча на уровне глав МИД, состоялась в октябре 2023 года в Тегеране. Последняя встреча в этом формате прошла 18 октября 2024 года в Стамбуле.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
Политолог назвал "Маршрут Трампа" вызовом для Ирана
10 августа, 15:38
 
БизнесРОССИЯИРАНАРМЕНИЯАЗЕРБАЙДЖАНДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганНикол ПашинянРоссотрудничествоМИДавтомобильный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала