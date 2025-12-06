https://1prime.ru/20251206/transport-865280983.html

Дипломат оценил рентабельность транспортных проектов в Закавказье

Дипломат оценил рентабельность транспортных проектов в Закавказье

ЕРЕВАН, 6 дек – ПРАЙМ. Транспортные проекты в регионе Южного Кавказа без участия в них России и Ирана нерентабельны, заявил советник-посланник посольства РФ в Армении Дмитрий Лицкай. По его словам, маршруты, затрагивающие и Россию, и Иран во многом апробированы, опираются на интеграционные процессы, а в проектах, которые продвигаются Западом, в том числе и в сфере нефтепереработки, предполагающих обход территории России и Ирана, больше политического, чем экономического. "Здесь самое главное — это рентабельность и неполитизированность проектов, потому что мы видим, что сейчас в регионе активизировалось строительство различных транспортных коридоров. У всех на слуху, особенно в Армении, "Перекресток мира". Сейчас очень модный проект — это "дорога Трампа". Но в любом случае, в конечном итоге все решает рентабельность, логистика, наличие источника грузов и стоимость прохождения", - заявил Лицкай в Ереване в ходе экспертной конференции "Формат 3+3: перспективы и возможные варианты регионального сотрудничества", организованной представительством Россотрудничества при поддержке посольства РФ. Дипломат считает, что западным государствам важно, чтобы грузы обходили отдельные страны в ущерб рентабельности, полезности и востребованности. "Проекты, которые предполагают исключение России или Ирана из большего транспортного коридора, заведомо нерентабельны. Мне кажется, что для экономического сотрудничества это не самая лучшая основа", - подчеркнул Лицкай. Он добавил, что платформа "3+3" , предусматривающая консультации между тремя странами Закавказья, Россией, Ираном и Турцией учитывает интересы всех вовлеченных сторон и при этом вовсе не закрывается от взаимодействия с региональными силами. Лицкай считает, что объективно платформа "3+3" могла бы придать дополнительный импульс развитию таких международных коридоров, как "Север" и "Юг", а также другим проектам. Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел. Вторая встреча формата, она же - первая встреча на уровне глав МИД, состоялась в октябре 2023 года в Тегеране. Последняя встреча в этом формате прошла 18 октября 2024 года в Стамбуле. Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.

