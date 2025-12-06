https://1prime.ru/20251206/tsement-865275971.html
В России планируют установить минимальную долю продаж цемента на бирже
В России планируют установить минимальную долю продаж цемента на бирже - 06.12.2025, ПРАЙМ
В России планируют установить минимальную долю продаж цемента на бирже
В России планируют установить минимальную долю продаж цемента на бирже в 5% на год с 1 марта 2026 года, приказ уже проходит процедуры государственной... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T11:34+0300
2025-12-06T11:34+0300
2025-12-06T11:34+0300
экономика
рф
минпромторг
строительство
цемент
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/82602/79/826027934_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3682ac3768d96ac8a93d36a099f5112.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. В России планируют установить минимальную долю продаж цемента на бирже в 5% на год с 1 марта 2026 года, приказ уже проходит процедуры государственной регистрации в министерстве юстиции РФ, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Минпромторгом России и ФАС России подписан совместный приказ об обязательной доле реализации отдельных типов и классов прочности цементов на бирже. В настоящее время приказ проходит процедуры государственной регистрации в министерстве юстиции Российской Федерации. Вступление в силу приказа предполагается с 1 марта 2026 года, и он будет действовать в течение 1 года", - рассказали в министерстве. В сентябре текущего года Минпромторг РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложили установить минимальный объем продаж цемента на бирже в 5% от среднеарифметического значения объемов реализованного производителями цемента в соответствующем месяце за 3 года, предшествующих году расчета. Как ожидается, такая мера поспособствует сокращению количества посредников в цепочке поставок и обеспечит доступ к нему неограниченному кругу потребителей. Кроме того, приобрести товары будет возможно по конкурентным ценам.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82602/79/826027934_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5eccda849576a1b14b2288d2fb56c845.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, минпромторг, строительство, цемент, бизнес
Экономика, РФ, Минпромторг, строительство, цемент, Бизнес
В России планируют установить минимальную долю продаж цемента на бирже
Минпромторг: в РФ планируют установить минимальную долю продаж цемента на бирже в 5%