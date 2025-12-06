Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стармер, Макрон и Мерц проведут встречу с Зеленским, пишет Independent
Стармер, Макрон и Мерц проведут встречу с Зеленским, пишет Independent - 06.12.2025, ПРАЙМ
Стармер, Макрон и Мерц проведут встречу с Зеленским, пишет Independent
Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник проведут встречу с Владимиром Зеленским в... | 06.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник проведут встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, где обсудят переговоры между представителями Киева и Вашингтона об украинском урегулировании, сообщает издание Independent. "Кир Стармер встретится с Владимиром Зеленским вместе с французским и немецким лидерами на Даунинг-стрит в понедельник... Они обсудят текущие переговоры между украинскими и американскими официальными лицами", - говорится в публикации издания. Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
19:36 06.12.2025
 
Стармер, Макрон и Мерц проведут встречу с Зеленским, пишет Independent

Independent: Стармер, Макрон и Мерц обсудят с Зеленским украинское урегулирование

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник проведут встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, где обсудят переговоры между представителями Киева и Вашингтона об украинском урегулировании, сообщает издание Independent.
"Кир Стармер встретится с Владимиром Зеленским вместе с французским и немецким лидерами на Даунинг-стрит в понедельник... Они обсудят текущие переговоры между украинскими и американскими официальными лицами", - говорится в публикации издания.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
