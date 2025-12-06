https://1prime.ru/20251206/voyna-865286169.html

Орбан сделал громкое заявление о конфликте Европы с Россией

Орбан сделал громкое заявление о конфликте Европы с Россией - 06.12.2025, ПРАЙМ

Орбан сделал громкое заявление о конфликте Европы с Россией

Европа нацелена на военный конфликт с Россией к 2030 году, но Венгрия настаивает на своем отказе от этого курса, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан... | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T22:47+0300

2025-12-06T22:47+0300

2025-12-06T22:47+0300

в мире

европа

россия

венгрия

будапешт

виктор орбан

ес

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg

МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Европа нацелена на военный конфликт с Россией к 2030 году, но Венгрия настаивает на своем отказе от этого курса, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в ходе собрания активистов правящей партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" в городе Кечкемет."Европейские лидеры приняли решение, что Европа должна начать подготовку к войне. Согласно официальной позиции, мы должны быть к этому готовы к 2030 году", — отметил он.Орбан подчеркнул, что Венгрии угрожает опасность и ее основной задачей является предотвращение военных действий Евросоюза, отметив, что Будапешту сложно справиться с этим в одиночку.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, подчеркивая, что это необходимо для сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, но при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20251206/soglashenie-865286008.html

https://1prime.ru/20251206/ataki-865285864.html

европа

венгрия

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, европа, россия, венгрия, будапешт, виктор орбан, ес, нато, мид рф