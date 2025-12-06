https://1prime.ru/20251206/voyna-865286169.html
Орбан сделал громкое заявление о конфликте Европы с Россией
Европа нацелена на военный конфликт с Россией к 2030 году, но Венгрия настаивает на своем отказе от этого курса, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан... | 06.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Европа нацелена на военный конфликт с Россией к 2030 году, но Венгрия настаивает на своем отказе от этого курса, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в ходе собрания активистов правящей партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" в городе Кечкемет."Европейские лидеры приняли решение, что Европа должна начать подготовку к войне. Согласно официальной позиции, мы должны быть к этому готовы к 2030 году", — отметил он.Орбан подчеркнул, что Венгрии угрожает опасность и ее основной задачей является предотвращение военных действий Евросоюза, отметив, что Будапешту сложно справиться с этим в одиночку.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, подчеркивая, что это необходимо для сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, но при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
