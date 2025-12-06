Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан сделал громкое заявление о конфликте Европы с Россией - 06.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251206/voyna-865286169.html
Орбан сделал громкое заявление о конфликте Европы с Россией
Орбан сделал громкое заявление о конфликте Европы с Россией - 06.12.2025, ПРАЙМ
Орбан сделал громкое заявление о конфликте Европы с Россией
Европа нацелена на военный конфликт с Россией к 2030 году, но Венгрия настаивает на своем отказе от этого курса, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T22:47+0300
2025-12-06T22:47+0300
в мире
европа
россия
венгрия
будапешт
виктор орбан
ес
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Европа нацелена на военный конфликт с Россией к 2030 году, но Венгрия настаивает на своем отказе от этого курса, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в ходе собрания активистов правящей партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" в городе Кечкемет."Европейские лидеры приняли решение, что Европа должна начать подготовку к войне. Согласно официальной позиции, мы должны быть к этому готовы к 2030 году", — отметил он.Орбан подчеркнул, что Венгрии угрожает опасность и ее основной задачей является предотвращение военных действий Евросоюза, отметив, что Будапешту сложно справиться с этим в одиночку.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, подчеркивая, что это необходимо для сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, но при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
европа
венгрия
будапешт
В мире, ЕВРОПА, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Виктор Орбан, ЕС, НАТО, МИД РФ
Орбан сделал громкое заявление о конфликте Европы с Россией

Орбан: Европа планирует военный конфликт с Россией, Венгрия этому противостоит

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Европа нацелена на военный конфликт с Россией к 2030 году, но Венгрия настаивает на своем отказе от этого курса, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в ходе собрания активистов правящей партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" в городе Кечкемет.
"Европейские лидеры приняли решение, что Европа должна начать подготовку к войне. Согласно официальной позиции, мы должны быть к этому готовы к 2030 году", — отметил он.
Орбан подчеркнул, что Венгрии угрожает опасность и ее основной задачей является предотвращение военных действий Евросоюза, отметив, что Будапешту сложно справиться с этим в одиночку.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, подчеркивая, что это необходимо для сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, но при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
