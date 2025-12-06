https://1prime.ru/20251206/zaes-865272918.html

На ЗАЭС автоматическая защита отключила внешнее электроснабжение

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС ночью несколько часов была в состоянии полной потери внешнего электроснабжения из-за срабатывания автоматической защиты, сообщается в Telegram-канале электростанции."Сегодня ночью Запорожская атомная электростанция в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты", - говорится в сообщении.Отмечается, что причины отключения внешних линий электропередачи выясняются.

