На ЗАЭС автоматическая защита отключила внешнее электроснабжение
2025-12-06T08:54+0300
энергетика
запорожская аэс
запорожская область
россия
атомная энергетика
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС ночью несколько часов была в состоянии полной потери внешнего электроснабжения из-за срабатывания автоматической защиты, сообщается в Telegram-канале электростанции."Сегодня ночью Запорожская атомная электростанция в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты", - говорится в сообщении.Отмечается, что причины отключения внешних линий электропередачи выясняются.
