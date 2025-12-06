Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ЗАЭС автоматическая защита отключила внешнее электроснабжение - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251206/zaes-865272918.html
На ЗАЭС автоматическая защита отключила внешнее электроснабжение
На ЗАЭС автоматическая защита отключила внешнее электроснабжение - 06.12.2025, ПРАЙМ
На ЗАЭС автоматическая защита отключила внешнее электроснабжение
Запорожская АЭС ночью несколько часов была в состоянии полной потери внешнего электроснабжения из-за срабатывания автоматической защиты, сообщается в... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T08:54+0300
2025-12-06T08:55+0300
энергетика
запорожская аэс
запорожская область
россия
атомная энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862090000_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_df8eedd1743e44f9f1169d8ec209bc1a.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС ночью несколько часов была в состоянии полной потери внешнего электроснабжения из-за срабатывания автоматической защиты, сообщается в Telegram-канале электростанции."Сегодня ночью Запорожская атомная электростанция в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты", - говорится в сообщении.Отмечается, что причины отключения внешних линий электропередачи выясняются.
https://1prime.ru/20251205/zaes-865240017.html
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862090000_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0ffa7ac017a5b4055cde9946e8f70a5e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская аэс, запорожская область, россия, атомная энергетика
Энергетика, Запорожская АЭС, Запорожская область, РОССИЯ, атомная энергетика
08:54 06.12.2025 (обновлено: 08:55 06.12.2025)
 
На ЗАЭС автоматическая защита отключила внешнее электроснабжение

На ЗАЭС автоматическая защита отключила на несколько часов внешнее электроснабжение

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Запорожская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС ночью несколько часов была в состоянии полной потери внешнего электроснабжения из-за срабатывания автоматической защиты, сообщается в Telegram-канале электростанции.
"Сегодня ночью Запорожская атомная электростанция в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причины отключения внешних линий электропередачи выясняются.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Глава "Росатома" и глава МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС
Вчера, 11:22
 
ЭнергетикаЗапорожская АЭСЗапорожская областьРОССИЯатомная энергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала