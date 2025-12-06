https://1prime.ru/20251206/zaes-865273195.html

Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение внешних линий

2025-12-06T09:01+0300

энергетика

запорожская аэс

атомная энергетика

запорожская область

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение внешних линий, сейчас электроснабжение восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1", сообщается в Telegram-канале электростанции. "В соответствии с регламентами, для энергоснабжения собственных нужд объекта были штатно введены в работу резервные дизель-генераторы. Все системы безопасности функционировали в нормальном режиме. В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация находится под полным контролем. Работа станции осуществляется в соответствии с требованиями безопасности. Угрозы для персонала, населения и окружающей среды нет.

запорожская область

запорожская аэс, атомная энергетика, запорожская область