Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МАГАТЭ подтвердило отключение внешнего электроснабжения ЗАЭС - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251206/zaes-865279968.html
МАГАТЭ подтвердило отключение внешнего электроснабжения ЗАЭС
МАГАТЭ подтвердило отключение внешнего электроснабжения ЗАЭС - 06.12.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ подтвердило отключение внешнего электроснабжения ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси, что внешнее электроснабжение ЗАЭС было отключено этой... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T13:39+0300
2025-12-06T13:42+0300
энергетика
энергодар
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
рф
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси, что внешнее электроснабжение ЗАЭС было отключено этой ночью. "Генеральный директор МАГАТЭ сообщил, что на... ЗАЭС ночью временно отключилось все внешнее электроснабжение, что стало 11-м случаем за время военного конфликта. Запорожская АЭС восстановила подключение к линии электропередачи 330 кВ после получасового отключения, однако линия 750 кВ по-прежнему отключена", - говорится в публикации агентства в соцсети X. Ночью ЗАЭС в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения, сообщалось ранее в Telegram-канале электростанции. Обе линии энергоснабжения станции были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение внешних линий, позднее электроснабжение было восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
https://1prime.ru/20251204/zaes-865195237.html
энергодар
рф
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b079bd38b7c032fa7f44c0b1e48b4beb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, рф, запорожская область
Энергетика, Энергодар, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, РФ, Запорожская область
13:39 06.12.2025 (обновлено: 13:42 06.12.2025)
 
МАГАТЭ подтвердило отключение внешнего электроснабжения ЗАЭС

МАГАТЭ: внешнее электроснабжение ЗАЭС было полностью отключено ночью на полчаса

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Запорожская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси, что внешнее электроснабжение ЗАЭС было отключено этой ночью.
"Генеральный директор МАГАТЭ сообщил, что на... ЗАЭС ночью временно отключилось все внешнее электроснабжение, что стало 11-м случаем за время военного конфликта. Запорожская АЭС восстановила подключение к линии электропередачи 330 кВ после получасового отключения, однако линия 750 кВ по-прежнему отключена", - говорится в публикации агентства в соцсети X.
Ночью ЗАЭС в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения, сообщалось ранее в Telegram-канале электростанции. Обе линии энергоснабжения станции были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение внешних линий, позднее электроснабжение было восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Запорожская атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
ЗАЭС перешла на типовую организационную структуру для российских АЭС
4 декабря, 11:16
 
ЭнергетикаЭнергодарРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСРФЗапорожская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала