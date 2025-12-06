https://1prime.ru/20251206/zaes-865279968.html

МАГАТЭ подтвердило отключение внешнего электроснабжения ЗАЭС

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси, что внешнее электроснабжение ЗАЭС было отключено этой ночью. "Генеральный директор МАГАТЭ сообщил, что на... ЗАЭС ночью временно отключилось все внешнее электроснабжение, что стало 11-м случаем за время военного конфликта. Запорожская АЭС восстановила подключение к линии электропередачи 330 кВ после получасового отключения, однако линия 750 кВ по-прежнему отключена", - говорится в публикации агентства в соцсети X. Ночью ЗАЭС в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения, сообщалось ранее в Telegram-канале электростанции. Обе линии энергоснабжения станции были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение внешних линий, позднее электроснабжение было восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

2025

