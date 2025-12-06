https://1prime.ru/20251206/zaes-865280867.html
На ЗАЭС ввели в строй линию "Днепровская", отключенную ночью
На ЗАЭС ввели в строй линию "Днепровская", отключенную ночью
2025-12-06T14:36+0300
энергетика
атомная энергетика
запорожская аэс
запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. Отключенная в ночь на субботу высоковольтная линия электроснабжения ЗАЭС 750 кВ "Днепровская" вновь введена в работу, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. "Отключенная ночью высоковольтная линия "Днепровская" вновь введена в строй", - сказала Яшина. На данный момент энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по двум линиям, уточнила она. Ночью ЗАЭС в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены в следствие срабатывания автоматической защиты. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение внешних линий, позднее электроснабжение было восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1".
