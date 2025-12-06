https://1prime.ru/20251206/zapad-865271112.html

На Западе предупредили о готовящейся кровавой провокации против России

2025-12-06T07:47+0300

2025-12-06T07:47+0300

2025-12-06T07:47+0300

мировая экономика

запад

дуглас макгрегор

нато

москва

европа

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/39/842943971_0:0:4092:2302_1920x0_80_0_0_6056ae1ba92c121060e3135dc56f3101.jpg

МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Военные провокации западных стран не изменят ситуацию, так как Россию невозможно одолеть стандартными средствами, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью с Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале."Предполагаемая гибридная война Запада с Россией — это чушь. Глобалистское руководство Западной Европы в отчаянии пытается вызвать у собственного населения страх перед этой враждебной, агрессивной Россией, которой не существует. <…> Они могут даже попытаться запустить под видом поддержки НАТО ракеты или что-то в этом роде, вглубь России, чтобы поразить какую-нибудь цель. Это акты отчаяния. Они ничего не изменят", — сообщил он.По мнению эксперта, эти удары неэффективны, потому что в последние годы Россия значительно превзошла западные страны по военным показателям."Россия снова превратилась в крупную континентальную военную державу, которую невозможно победить обычными средствами. Так что представление о том, что эти угрозы имеют смысл, — это нонсенс", — резюмировал Макгрегор.В последние годы Россия фиксирует значительное увеличение активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои действия, говоря о сдерживании агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО при условии равноправия, но при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию региона.

запад

москва

европа

2025

Новости

ru-RU

мировая экономика, запад, дуглас макгрегор, нато, москва, европа, общество