Макгрегор: Запад не имеет возможности одолеть Россию — это нонсенс
© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Cpl. AaronJames B.VinculadoРакетный пуск с установки HIMARS
Ракетный пуск с установки HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Военные провокации западных стран не изменят ситуацию, так как Россию невозможно одолеть стандартными средствами, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью с Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
"Предполагаемая гибридная война Запада с Россией — это чушь. Глобалистское руководство Западной Европы в отчаянии пытается вызвать у собственного населения страх перед этой враждебной, агрессивной Россией, которой не существует. <…> Они могут даже попытаться запустить под видом поддержки НАТО ракеты или что-то в этом роде, вглубь России, чтобы поразить какую-нибудь цель. Это акты отчаяния. Они ничего не изменят", — сообщил он.
По мнению эксперта, эти удары неэффективны, потому что в последние годы Россия значительно превзошла западные страны по военным показателям.
"Россия снова превратилась в крупную континентальную военную державу, которую невозможно победить обычными средствами. Так что представление о том, что эти угрозы имеют смысл, — это нонсенс", — резюмировал Макгрегор.
В последние годы Россия фиксирует значительное увеличение активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои действия, говоря о сдерживании агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО при условии равноправия, но при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию региона.