Попытки изъятия активов на Западе создают риски для всех, заявил МИД

Попытки изъятия активов на Западе создают риски для всех, заявил МИД

2025-12-06T17:59+0300

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Попытки изъятия суверенных активов на Западе создают риски для всех государств, чьи активы располагаются в западных юрисдикциях, считают в МИД РФ. "Попытки экспроприации суверенных активов центральных банков создают риски для всех государств, располагающих средствами в западных юрисдикциях", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам заседания Генассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами. В министерстве также отметили, что Россия вместе с партнерами среди мирового большинства продолжит бороться против нелегитимных односторонних мер. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.

