Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Попытки изъятия активов на Западе создают риски для всех, заявил МИД - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251206/zapad-865283111.html
Попытки изъятия активов на Западе создают риски для всех, заявил МИД
Попытки изъятия активов на Западе создают риски для всех, заявил МИД - 06.12.2025, ПРАЙМ
Попытки изъятия активов на Западе создают риски для всех, заявил МИД
Попытки изъятия суверенных активов на Западе создают риски для всех государств, чьи активы располагаются в западных юрисдикциях, считают в МИД РФ. | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T17:59+0300
2025-12-06T17:59+0300
политика
россия
рф
украина
бельгия
оон
ес
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860627473_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_823307c6d86b45f737a4c2278b6e6916.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Попытки изъятия суверенных активов на Западе создают риски для всех государств, чьи активы располагаются в западных юрисдикциях, считают в МИД РФ. "Попытки экспроприации суверенных активов центральных банков создают риски для всех государств, располагающих средствами в западных юрисдикциях", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам заседания Генассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами. В министерстве также отметили, что Россия вместе с партнерами среди мирового большинства продолжит бороться против нелегитимных односторонних мер. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
https://1prime.ru/20251206/es-865273982.html
рф
украина
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860627473_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_c82bd1cf104412723fecdc279d06ae73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, украина, бельгия, оон, ес, euroclear
Политика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, ООН, ЕС, Euroclear
17:59 06.12.2025
 
Попытки изъятия активов на Западе создают риски для всех, заявил МИД

МИД РФ: попытки изъятия активов на Западе создают риски для всех государств с активами там

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Попытки изъятия суверенных активов на Западе создают риски для всех государств, чьи активы располагаются в западных юрисдикциях, считают в МИД РФ.
"Попытки экспроприации суверенных активов центральных банков создают риски для всех государств, располагающих средствами в западных юрисдикциях", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам заседания Генассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами.
В министерстве также отметили, что Россия вместе с партнерами среди мирового большинства продолжит бороться против нелегитимных односторонних мер.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
ЕС изменит подход к построению энергосети, пишет FT
09:51
 
ПолитикаРОССИЯРФУКРАИНАБЕЛЬГИЯООНЕСEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала