"Уберем Зеленского": в США рассказали о дальнейшей судьбе киевского режима
Риттер: Вашингтон уберет Зеленского после заключения мирного договора
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены избавиться от Владимира Зеленского, заявил Скотт Риттер, бывший разведчик и американский военный аналитик, в разговоре с Дэнни Хайфоном на его YouTube-канале.
"Украина — самое коррумпированное место на планете. Соединенные Штаты только что расправились с Ермаком. Мы расправились с Ермаком. Никто другой. Мы это сделали. И теперь мы собираемся свергнуть Раду. И мы собираемся разрушить эту структуру. И это создает новую реальность. И в конце концов, мы собираемся убрать Зеленского, как только Зеленский подпишет соглашение о прекращении войны на наших условиях", — сообщил он.
Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский отмечал несвоевременность проведения голосования. Тем временем, его срок полномочий истек 20 мая прошлого года, однако официальный Киев утверждает, что глава государства продолжает быть легитимным до избрания нового президента.
28 ноября Зеленский сообщил о том, что руководитель его офиса Андрей Ермак подал заявление об уходе. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака из-за коррупционного скандала в энергетическом секторе. Позже агентство Укринформ сослалось на НАБУ, утверждая, что после обысков у Ермака обвинения никому предъявлено не было.