"Уберем Зеленского": в США рассказали о дальнейшей судьбе киевского режима - 06.12.2025
"Уберем Зеленского": в США рассказали о дальнейшей судьбе киевского режима
"Уберем Зеленского": в США рассказали о дальнейшей судьбе киевского режима - 06.12.2025, ПРАЙМ
"Уберем Зеленского": в США рассказали о дальнейшей судьбе киевского режима
Соединенные Штаты намерены избавиться от Владимира Зеленского, заявил Скотт Риттер, бывший разведчик и американский военный аналитик, в разговоре с Дэнни... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T07:53+0300
2025-12-06T07:53+0300
мировая экономика
украина
владимир зеленский
рада
набу
скотт риттер
киев
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
украина
киев
мировая экономика, украина, владимир зеленский, рада, набу, скотт риттер, киев, общество
Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, НАБУ, Скотт Риттер, Киев, Общество
07:53 06.12.2025
 
"Уберем Зеленского": в США рассказали о дальнейшей судьбе киевского режима

Риттер: Вашингтон уберет Зеленского после заключения мирного договора

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены избавиться от Владимира Зеленского, заявил Скотт Риттер, бывший разведчик и американский военный аналитик, в разговоре с Дэнни Хайфоном на его YouTube-канале.
"Украина — самое коррумпированное место на планете. Соединенные Штаты только что расправились с Ермаком. Мы расправились с Ермаком. Никто другой. Мы это сделали. И теперь мы собираемся свергнуть Раду. И мы собираемся разрушить эту структуру. И это создает новую реальность. И в конце концов, мы собираемся убрать Зеленского, как только Зеленский подпишет соглашение о прекращении войны на наших условиях", — сообщил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
"Висит на волоске". На Западе обеспокоены из-за будущего Зеленского
Вчера, 23:16
Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский отмечал несвоевременность проведения голосования. Тем временем, его срок полномочий истек 20 мая прошлого года, однако официальный Киев утверждает, что глава государства продолжает быть легитимным до избрания нового президента.
28 ноября Зеленский сообщил о том, что руководитель его офиса Андрей Ермак подал заявление об уходе. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака из-за коррупционного скандала в энергетическом секторе. Позже агентство Укринформ сослалось на НАБУ, утверждая, что после обысков у Ермака обвинения никому предъявлено не было.
Боевая работа на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
"Все мертвы": в США рассказали подробности о катастрофе на СВО
Вчера, 04:59
 
