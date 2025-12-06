Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский в разговоре с Уиткоффом и Кушнером обсуждал территории, пишут СМИ - 06.12.2025, ПРАЙМ
Политика
Зеленский в разговоре с Уиткоффом и Кушнером обсуждал территории, пишут СМИ
Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером обсуждал... | 06.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский в разговоре с Уиткоффом и Кушнером обсуждал территории, пишут СМИ

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 6 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером обсуждал вопрос территорий и гарантий безопасности, утверждает издание Axios со ссылкой на источники.
Ранее в госдепартаменте подтвердили двухдневные переговоры в США Уиткоффа и Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Там же отмечали, что переговоры продолжатся в субботу, а Зеленский впоследствии отрапортовал о "долгом и содержательном" телефонном разговоре с переговорщиками США и Украины.
По данным Axios, разговор в субботу продолжался два часа. В ходе него обсуждались вопросы "территории и гарантии безопасности".
"Осуждение вопроса о территории было сложным", – утверждает издание со ссылкой на источники, отмечая, что США "пытаются разработать новые идеи" в этой части.
"Еще одним ключевым вопросом были гарантии безопасности США для Украины. Один из источников сказал, что стороны добились значительного прогресса и приблизились к соглашению, но требуется дополнительная работа, чтобы обе стороны одинаково интерпретировали проект гарантий безопасности", – добавили там же.
Издание также пишет, что украинские переговорщики, Умеров и Гнатов, как ожидается, вернутся из Майами и в понедельник проведут встречу с Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить предложения США.
"Переговоры будут продолжены, и личные встречи имеют решающее значение", – цитирует издание посла Украины в США Ольгу Стефанишину.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Зеленский выступил с заявлением после ударов возмездия российской армии
Вчера, 22:36
 
