Зеленский в разговоре с Уиткоффом и Кушнером обсуждал территории, пишут СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 6 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером обсуждал вопрос территорий и гарантий безопасности, утверждает издание Axios со ссылкой на источники. Ранее в госдепартаменте подтвердили двухдневные переговоры в США Уиткоффа и Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Там же отмечали, что переговоры продолжатся в субботу, а Зеленский впоследствии отрапортовал о "долгом и содержательном" телефонном разговоре с переговорщиками США и Украины. По данным Axios, разговор в субботу продолжался два часа. В ходе него обсуждались вопросы "территории и гарантии безопасности". "Осуждение вопроса о территории было сложным", – утверждает издание со ссылкой на источники, отмечая, что США "пытаются разработать новые идеи" в этой части. "Еще одним ключевым вопросом были гарантии безопасности США для Украины. Один из источников сказал, что стороны добились значительного прогресса и приблизились к соглашению, но требуется дополнительная работа, чтобы обе стороны одинаково интерпретировали проект гарантий безопасности", – добавили там же. Издание также пишет, что украинские переговорщики, Умеров и Гнатов, как ожидается, вернутся из Майами и в понедельник проведут встречу с Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить предложения США. "Переговоры будут продолжены, и личные встречи имеют решающее значение", – цитирует издание посла Украины в США Ольгу Стефанишину.
