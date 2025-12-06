https://1prime.ru/20251206/zhiteli-865270508.html

Жители Венесуэлы оценили экономический рост страны

КАРАКАС, 6 дек - ПРАЙМ. Экономический рост Венесуэлы, подтверждённый международными организациями, не отразился на благосостоянии семей из-за разрыва между официальным и параллельным курсами валют, рассказали РИА Новости жители страны. "Я не понимаю, о каком экономическом росте говорят, потому что для нас, граждан, параллельный доллар уничтожил доходы: я зарабатываю боливары, и хотя зарплата привязана к доллару Центробанка, покупать всё приходится по параллельному курсу", - рассказала администратор Серес Капелла. По данным региональной экономической комиссии ООН ЭКЛАК, Венесуэла лидирует в регионе по показателю роста ВВП с прогнозом на 2025 год на уровне 6%, при этом власти страны заявляют о показателе 8%. Несмотря на это, внутри страны разрыв между курсами продолжает подрывать экономику домохозяйств, поскольку официальный курс составляет 257,97 боливара за доллар, тогда как на параллельном рынке он превышает 400 боливаров. "Худшим врагом наших домов в этом году стал разрыв курсов: никакое военное развертывание в Карибском море не угрожает так венесуэльцам, как доллар", - подчеркнула Капелла. Жительница штата Миранда Хулиана Бланко отметила, что покупательная способность её семьи заметно снизилась. Как работник госсектора, она зарабатывает эквивалент 160 долларов США, и еще столько же приносит уборка за деньги, однако эти деньги "уже не покрывают то, что покрывали в начале года". "Деньги дают всё меньше возможностей, а продукты имеют две цены - в долларах и в боливарах, и в зависимости от того, как платишь, выходит дороже или дешевле", - сказала она. Владелец продуктового магазина Франсиско Товар рассказал, что разрыв курсов негативно сказался и на торговле - если раньше постоянные покупатели брали килограмм сыра в неделю, то теперь - полкило, потому что "доход тот же, а цены выросли". Экономист Карлос Руис связал ситуацию с нехваткой валюты и геополитической неопределённостью, которая снижает приток иностранной выручки. По его словам, устойчивости на валютном рынке в 2026 году также не предвидится.

