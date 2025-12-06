https://1prime.ru/20251206/zhitelnitsa-865269218.html

Беженка из Красноармейска рассказала о пропаже людей во время оккупации ВСУ

Беженка из Красноармейска рассказала о пропаже людей во время оккупации ВСУ - 06.12.2025, ПРАЙМ

Беженка из Красноармейска рассказала о пропаже людей во время оккупации ВСУ

Мирные жители пропадали в Красноармейске, когда он находился под контролем ВСУ, рассказала местная жительница послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T03:29+0300

2025-12-06T03:29+0300

2025-12-06T04:03+0300

общество

экономика

красноармейск

рф

харьковская область

владимир путин

дмитрий песков

всу

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865269218.jpg?1764983011

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мирные жители пропадали в Красноармейске, когда он находился под контролем ВСУ, рассказала местная жительница послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который поделился с РИА Новости видео беседы. "В городе Красноармейске проживала. Все время с сыном были дома. Он только иногда там ходил "на интернет". На часик сходит в город "на интернет" и все. А так мы дома и дома были", - рассказала женщина. Ее сын ежедневно ходил на базарчик в центре города, где несколько часов в день был интернет - узнать новости, связаться с родственниками, скачать фильм, но в один из дней он не вернулся домой. Она рассказала, что на следующий день спрашивала у местных жителей, видели ли они его. "Все говорят, да, приходил к 13.00 (совпадает с мск - ред.). В 14.00, как уходил, говорят, никто, типа, не видел", - рассказала жительница Красноармейска. По ее предположению, его мог задержать один из патрулей ВСУ, передвигавшихся по городу, после чего мужчину могли расстрелять или куда-то вывезти. Организации, в которые она обращалась, ничем помочь не смогли. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам Мирошника, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.

красноармейск

рф

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , красноармейск, рф, харьковская область, владимир путин, дмитрий песков, всу, мид рф, мид