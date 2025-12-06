https://1prime.ru/20251206/zhkkh-865275751.html
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на развитие ЖКХ в трех регионах
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на развитие ЖКХ в трех регионах
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Правительство России направит более 1,5 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщил российский кабмин. "До конца 2025 года на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии будет направлено более 1,5 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении правительства РФ. По расчетам кабмина, выделенные средства позволят продолжить реализацию программных мероприятий в трех регионах, включающих в себя, в том числе, консолидацию регионального имущественного комплекса ЖКХ. Кроме того, в рамках программ реализуются мероприятия по привлечению в отрасль квалифицированных специалистов, уточнило правительство. "Также идет работа по установлению экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в цене", - добавил кабмин.
