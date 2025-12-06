https://1prime.ru/20251206/zhkkh-865275751.html

Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на развитие ЖКХ в трех регионах

Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на развитие ЖКХ в трех регионах - 06.12.2025, ПРАЙМ

Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на развитие ЖКХ в трех регионах

Правительство России направит более 1,5 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщил российский кабмин. | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T11:23+0300

2025-12-06T11:23+0300

2025-12-06T11:23+0300

экономика

россия

дагестан

ингушетия

северная осетия

жкх

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf73f439048dfe2dd477e592bbed5749.jpg

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Правительство России направит более 1,5 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщил российский кабмин. "До конца 2025 года на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии будет направлено более 1,5 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении правительства РФ. По расчетам кабмина, выделенные средства позволят продолжить реализацию программных мероприятий в трех регионах, включающих в себя, в том числе, консолидацию регионального имущественного комплекса ЖКХ. Кроме того, в рамках программ реализуются мероприятия по привлечению в отрасль квалифицированных специалистов, уточнило правительство. "Также идет работа по установлению экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в цене", - добавил кабмин.

дагестан

ингушетия

северная осетия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дагестан, ингушетия, северная осетия, жкх