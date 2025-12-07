Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин Афганистана подписал инвестиционный договор о модернизации портов - 07.12.2025
Минфин Афганистана подписал инвестиционный договор о модернизации портов
Минфин Афганистана подписал инвестиционный договор о модернизации портов - 07.12.2025, ПРАЙМ
Минфин Афганистана подписал инвестиционный договор о модернизации портов
Министерство финансов Афганистана в воскресенье подписало инвестиционный договор с одним из крупнейших мировых портовых операторов - компанией DP World (Dubai... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T21:25+0300
2025-12-07T21:25+0300
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Министерство финансов Афганистана в воскресенье подписало инвестиционный договор с одним из крупнейших мировых портовых операторов - компанией DP World (Dubai Port World), предусматривающий оснащение афганских торговых портов современным технологическим оборудованием. Как сообщил через свою пресс-службу руководитель аппарата заместителя премьера Афганистана по экономическим вопросам Абдулла Азам, соглашение откроет путь для будущих контрактов и иностранных инвестиций в модернизацию портов страны с использованием современных систем и технологий. "Запланированные к реализации проекты увеличат пропускную способность портов, где будет внедрены новые эксплуатационные и управленческие процедуры в соответствии с международными стандартами", - подчеркнул чиновник. Согласно договору, на первом этапе инвестиций будет модернизирован порт Хайратон на границе Афганистана и Узбекистана, а на втором - сухопутный порт Торхам на афгано-пакистанской границе. Последующие этапы предусматривают модернизацию других логистических коридоров, экономических зон и национальных проектов по всей стране. DP World - транснациональная логистическая компания, базирующаяся в ОАЭ. Она специализируется на грузовой логистике, операциях в портовых терминалах, морских перевозках и зонах свободной торговли.
21:25 07.12.2025
 
Минфин Афганистана подписал инвестиционный договор о модернизации портов

Минфин Афганистана подписал инвестиционный договор с DP World о модернизации портов

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Министерство финансов Афганистана в воскресенье подписало инвестиционный договор с одним из крупнейших мировых портовых операторов - компанией DP World (Dubai Port World), предусматривающий оснащение афганских торговых портов современным технологическим оборудованием.
Как сообщил через свою пресс-службу руководитель аппарата заместителя премьера Афганистана по экономическим вопросам Абдулла Азам, соглашение откроет путь для будущих контрактов и иностранных инвестиций в модернизацию портов страны с использованием современных систем и технологий.
"Запланированные к реализации проекты увеличат пропускную способность портов, где будет внедрены новые эксплуатационные и управленческие процедуры в соответствии с международными стандартами", - подчеркнул чиновник.
Согласно договору, на первом этапе инвестиций будет модернизирован порт Хайратон на границе Афганистана и Узбекистана, а на втором - сухопутный порт Торхам на афгано-пакистанской границе. Последующие этапы предусматривают модернизацию других логистических коридоров, экономических зон и национальных проектов по всей стране.
DP World - транснациональная логистическая компания, базирующаяся в ОАЭ. Она специализируется на грузовой логистике, операциях в портовых терминалах, морских перевозках и зонах свободной торговли.
