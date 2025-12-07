https://1prime.ru/20251207/afganistan-865300134.html

Минфин Афганистана подписал инвестиционный договор о модернизации портов

07.12.2025

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Министерство финансов Афганистана в воскресенье подписало инвестиционный договор с одним из крупнейших мировых портовых операторов - компанией DP World (Dubai Port World), предусматривающий оснащение афганских торговых портов современным технологическим оборудованием. Как сообщил через свою пресс-службу руководитель аппарата заместителя премьера Афганистана по экономическим вопросам Абдулла Азам, соглашение откроет путь для будущих контрактов и иностранных инвестиций в модернизацию портов страны с использованием современных систем и технологий. "Запланированные к реализации проекты увеличат пропускную способность портов, где будет внедрены новые эксплуатационные и управленческие процедуры в соответствии с международными стандартами", - подчеркнул чиновник. Согласно договору, на первом этапе инвестиций будет модернизирован порт Хайратон на границе Афганистана и Узбекистана, а на втором - сухопутный порт Торхам на афгано-пакистанской границе. Последующие этапы предусматривают модернизацию других логистических коридоров, экономических зон и национальных проектов по всей стране. DP World - транснациональная логистическая компания, базирующаяся в ОАЭ. Она специализируется на грузовой логистике, операциях в портовых терминалах, морских перевозках и зонах свободной торговли.

афганистан

