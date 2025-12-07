Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ангарске приступили к вводу резервного котла из-за аварии - 07.12.2025, ПРАЙМ
В Ангарске приступили к вводу резервного котла из-за аварии
В Ангарске приступили к вводу резервного котла из-за аварии - 07.12.2025, ПРАЙМ
В Ангарске приступили к вводу резервного котла из-за аварии
На ТЭЦ-9 в Ангарске, где из строя в результате аварийной ситуации вышел один из котлов, приступили к вводу резервного котла, сообщает губернатор Приангарья... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T22:55+0300
2025-12-07T22:55+0300
общество
ангарск
приангарье
иркутская область
ИРКУТСК, 7 дек - ПРАЙМ. На ТЭЦ-9 в Ангарске, где из строя в результате аварийной ситуации вышел один из котлов, приступили к вводу резервного котла, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 в Ангарске стала причиной понижения температуры в 1546 жилых домах и социальных объектах. Из строя вышел один из котлов. В городе введен режим повышенной готовности. Были проведены оперативные совещания в мэрии и с министром жилищной политики и энергетики Иркутской области. На устранении аварии в круглосуточном режиме задействованы 50 человек. "Приступили к вводу резервного котла. Как сообщает Байкальская энергетическая компания, температура должна быть приближена к норме к полуночи. Следующий шаг - ввод ещё двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимы до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что сотрудники управления образования мониторят температуру в детсадах и школах. В понедельник по результатам обстановки будет приниматься решение о переводе детей на дистанционное обучение. В настоящее время, в Ангарске температура воздуха, по данным Гидрометцентра РФ, минус 15 градусов. Через сутки она опустится до минус 20, а ночью с среду прогнозируется мороз до минус 32 градусов.
22:55 07.12.2025
 
В Ангарске приступили к вводу резервного котла из-за аварии

Кобзев: в Ангарске на ТЭЦ-9 вводят резервный котел в ходе ликвидации аварии

© fotolia.com / tomasТЭЦ
ТЭЦ - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
ТЭЦ. Архивное фото
© fotolia.com / tomas
ИРКУТСК, 7 дек - ПРАЙМ. На ТЭЦ-9 в Ангарске, где из строя в результате аварийной ситуации вышел один из котлов, приступили к вводу резервного котла, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 в Ангарске стала причиной понижения температуры в 1546 жилых домах и социальных объектах. Из строя вышел один из котлов. В городе введен режим повышенной готовности. Были проведены оперативные совещания в мэрии и с министром жилищной политики и энергетики Иркутской области. На устранении аварии в круглосуточном режиме задействованы 50 человек.
"Приступили к вводу резервного котла. Как сообщает Байкальская энергетическая компания, температура должна быть приближена к норме к полуночи. Следующий шаг - ввод ещё двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимы до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что сотрудники управления образования мониторят температуру в детсадах и школах. В понедельник по результатам обстановки будет приниматься решение о переводе детей на дистанционное обучение.
В настоящее время, в Ангарске температура воздуха, по данным Гидрометцентра РФ, минус 15 градусов. Через сутки она опустится до минус 20, а ночью с среду прогнозируется мороз до минус 32 градусов.
Работа ТЭЦ
Нижегородскую ТЭЦ оштрафовали за неустранение экологических нарушений
10 ноября, 15:27
 
