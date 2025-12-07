В Ангарске приступили к вводу резервного котла из-за аварии

https://1prime.ru/20251207/angarsk-865301343.html

2025-12-07T22:55+0300

общество

ангарск

приангарье

иркутская область

ИРКУТСК, 7 дек - ПРАЙМ. На ТЭЦ-9 в Ангарске, где из строя в результате аварийной ситуации вышел один из котлов, приступили к вводу резервного котла, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 в Ангарске стала причиной понижения температуры в 1546 жилых домах и социальных объектах. Из строя вышел один из котлов. В городе введен режим повышенной готовности. Были проведены оперативные совещания в мэрии и с министром жилищной политики и энергетики Иркутской области. На устранении аварии в круглосуточном режиме задействованы 50 человек. "Приступили к вводу резервного котла. Как сообщает Байкальская энергетическая компания, температура должна быть приближена к норме к полуночи. Следующий шаг - ввод ещё двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимы до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что сотрудники управления образования мониторят температуру в детсадах и школах. В понедельник по результатам обстановки будет приниматься решение о переводе детей на дистанционное обучение. В настоящее время, в Ангарске температура воздуха, по данным Гидрометцентра РФ, минус 15 градусов. Через сутки она опустится до минус 20, а ночью с среду прогнозируется мороз до минус 32 градусов.

ангарск

приангарье

иркутская область

2025

