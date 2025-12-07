Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Al Masria опровергла данные о непредоставлении туристам еды и проживания - 07.12.2025
Al Masria опровергла данные о непредоставлении туристам еды и проживания
Al Masria опровергла данные о непредоставлении туристам еды и проживания - 07.12.2025, ПРАЙМ
Al Masria опровергла данные о непредоставлении туристам еды и проживания
В египетской авиакомпании Al Masria сообщили РИА Новости, что все россияне были обеспечены питанием и временным проживанием на фоне отмены рейсов в конце ноября | 07.12.2025, ПРАЙМ
КАИР, 7 дек - ПРАЙМ. В египетской авиакомпании Al Masria сообщили РИА Новости, что все россияне были обеспечены питанием и временным проживанием на фоне отмены рейсов в конце ноября из-за сбоев с программным обеспечением самолетов Airbus, распространяемая в СМИ информация об обратном неверна. В пятницу в сети распространилось видео о задержке рейса на 12 часов с более чем 200 российскими туристами в аэропорту Шарм-Эш-Шейха, пассажиры жаловались на то, что их не обеспечили водой и едой во время ожидания. Согласно информации, инцидент произошел в конце минувшего месяца якобы из-за поломки самолета египетской авиакомпании Al Masria. "Компания Al Masria в соответствии с федеральными авиационными нормами обеспечила всех пассажиров напитками, едой и временным проживанием в гостиницах во время их ожидания рейсов в египетских и российских аэропортах", - говорится в тексте ответа авиаперевозчика на запрос РИА Новости. В авиакомпании отметили, что распространяемая информация в ряде СМИ об обратном неверна. Компания Airbus сообщила 28 ноября, что около шести тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.
21:02 07.12.2025
 
Al Masria опровергла данные о непредоставлении туристам еды и проживания

Египетская Al Masria опровергла данные о непредоставлении туристам еды и проживания

КАИР, 7 дек - ПРАЙМ. В египетской авиакомпании Al Masria сообщили РИА Новости, что все россияне были обеспечены питанием и временным проживанием на фоне отмены рейсов в конце ноября из-за сбоев с программным обеспечением самолетов Airbus, распространяемая в СМИ информация об обратном неверна.
В пятницу в сети распространилось видео о задержке рейса на 12 часов с более чем 200 российскими туристами в аэропорту Шарм-Эш-Шейха, пассажиры жаловались на то, что их не обеспечили водой и едой во время ожидания. Согласно информации, инцидент произошел в конце минувшего месяца якобы из-за поломки самолета египетской авиакомпании Al Masria.
"Компания Al Masria в соответствии с федеральными авиационными нормами обеспечила всех пассажиров напитками, едой и временным проживанием в гостиницах во время их ожидания рейсов в египетских и российских аэропортах", - говорится в тексте ответа авиаперевозчика на запрос РИА Новости.
В авиакомпании отметили, что распространяемая информация в ряде СМИ об обратном неверна.
Компания Airbus сообщила 28 ноября, что около шести тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.
