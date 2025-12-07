https://1prime.ru/20251207/avia-865299958.html

Al Masria опровергла данные о непредоставлении туристам еды и проживания

Al Masria опровергла данные о непредоставлении туристам еды и проживания - 07.12.2025, ПРАЙМ

Al Masria опровергла данные о непредоставлении туристам еды и проживания

В египетской авиакомпании Al Masria сообщили РИА Новости, что все россияне были обеспечены питанием и временным проживанием на фоне отмены рейсов в конце ноября | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T21:02+0300

2025-12-07T21:02+0300

2025-12-07T21:02+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862739204_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_aa0ccf565fc31934598e6f22ff44eb9c.jpg

КАИР, 7 дек - ПРАЙМ. В египетской авиакомпании Al Masria сообщили РИА Новости, что все россияне были обеспечены питанием и временным проживанием на фоне отмены рейсов в конце ноября из-за сбоев с программным обеспечением самолетов Airbus, распространяемая в СМИ информация об обратном неверна. В пятницу в сети распространилось видео о задержке рейса на 12 часов с более чем 200 российскими туристами в аэропорту Шарм-Эш-Шейха, пассажиры жаловались на то, что их не обеспечили водой и едой во время ожидания. Согласно информации, инцидент произошел в конце минувшего месяца якобы из-за поломки самолета египетской авиакомпании Al Masria. "Компания Al Masria в соответствии с федеральными авиационными нормами обеспечила всех пассажиров напитками, едой и временным проживанием в гостиницах во время их ожидания рейсов в египетских и российских аэропортах", - говорится в тексте ответа авиаперевозчика на запрос РИА Новости. В авиакомпании отметили, что распространяемая информация в ряде СМИ об обратном неверна. Компания Airbus сообщила 28 ноября, что около шести тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.

https://1prime.ru/20251207/pervm-865299689.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия