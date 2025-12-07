Швейцарский UBS сократит десять тысяч сотрудников к 2027 году, пишут СМИ

https://1prime.ru/20251207/bank-865298757.html
2025-12-07T19:23+0300
2025-12-07T19:23+0300
2025-12-07T19:23+0300
происшествия
банки
швейцария
credit suisse
ubs
ЖЕНЕВА, 7 дек - ПРАЙМ. Крупнейший банк Швейцарии UBS продолжает сокращать персонал после поглощения в 2023 году своего главного конкурента, банка Credit Suisse, порядка 10 тысяч человек уволят к 2027 году, сообщает издание Blick. "По информации издания, примерно 10 000 рабочих мест сократят к 2027 году как в Швейцарии, так и за рубежом", - пишет СМИ. Банк официально не комментирует сокращения, отмечая стремление "максимально ограничить потери рабочих мест", указывает издание. Сокращение будет осуществляться поэтапно в течение нескольких лет и будет "в первую очередь достигнуто за счёт естественной убыли персонала, досрочного выхода на пенсию, внутренней мобильности и перевода внешних рабочих мест на внутренние". Что касается швейцарского рынка, банк намерен сократить около 3 тысяч сотрудников, указывает издание. Таким образом, общая численность персонала банка, которая после поглощения конкурента составляла около 120 тысяч служащих, сократится до 95 тысяч после нескольких волн увольнений. В марте 2023 года стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого центробанк Швейцарии заявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне 2024 года группа UBS официально объявила о завершении покупки Credit Suisse.
швейцария
ru-RU
