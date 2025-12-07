Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бенине силовики задержали организаторов попытки госпереворота, пишут СМИ - 07.12.2025
В Бенине силовики задержали организаторов попытки госпереворота, пишут СМИ
2025-12-07T17:41+0300
2025-12-07T17:41+0300
происшествия
мировая экономика
бенин
ПРЕТОРИЯ, 7 дек - ПРАЙМ. Силовые структуры Бенина задержали, помимо непосредственных участников попытки госпереворота, ее организаторов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. "Первый источник из военных кругов сообщил о 13 задержаниях, а другой указал, что "все задержанные являются военнослужащими, один из которых уже исключен из наших рядов". По данным источника в силовых структурах, среди задержанных есть организаторы попытки государственного переворота" - передает агентство. Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. По данным журнала Jeune Afrique, военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор. Агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на окружение Талона, что президент и его семья находятся в безопасности. Позднее по национальному телевидению страны выступил министр внутренних дел Алассан Сейду. Он заявил о восстановлении порядка и призвал граждан вернуться к обычным делам. По информации издания 24heuresauBenin, Республиканская гвардия Бенина сумела взять под контроль офис национального телевидения, участники попытки госпереворота были задержаны. Как заявили РИА Новости очевидцы, в стране сохраняется спокойная ситуация, однако люди боятся выходить на улицу и пытаются получить информацию о происходящем. Попытку госпереворота осудили Африканский союз и ЭКОВАС. Последняя заявила о готовности в случае необходимости развернуть в стране военные резервы для поддержания территориальной целостности Бенина.
бенин
Новости
мировая экономика, бенин
Происшествия, Мировая экономика, БЕНИН
17:41 07.12.2025
 
В Бенине силовики задержали организаторов попытки госпереворота, пишут СМИ

AFP: в Бенине силовики задержали организаторов попытки госпереворота

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Наручники. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
ПРЕТОРИЯ, 7 дек - ПРАЙМ. Силовые структуры Бенина задержали, помимо непосредственных участников попытки госпереворота, ее организаторов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
"Первый источник из военных кругов сообщил о 13 задержаниях, а другой указал, что "все задержанные являются военнослужащими, один из которых уже исключен из наших рядов". По данным источника в силовых структурах, среди задержанных есть организаторы попытки государственного переворота" - передает агентство.
Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. По данным журнала Jeune Afrique, военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор. Агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на окружение Талона, что президент и его семья находятся в безопасности.
Позднее по национальному телевидению страны выступил министр внутренних дел Алассан Сейду. Он заявил о восстановлении порядка и призвал граждан вернуться к обычным делам.
По информации издания 24heuresauBenin, Республиканская гвардия Бенина сумела взять под контроль офис национального телевидения, участники попытки госпереворота были задержаны.
Как заявили РИА Новости очевидцы, в стране сохраняется спокойная ситуация, однако люди боятся выходить на улицу и пытаются получить информацию о происходящем.
Попытку госпереворота осудили Африканский союз и ЭКОВАС. Последняя заявила о готовности в случае необходимости развернуть в стране военные резервы для поддержания территориальной целостности Бенина.
Африканская деревня
Африка слишком долго придерживалась сырьевой модели экономики, заявил Руто
4 декабря, 23:15
 
ПроисшествияМировая экономикаБЕНИН
 
 
