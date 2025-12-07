https://1prime.ru/20251207/benin-865297907.html
В Бенине силовики задержали организаторов попытки госпереворота, пишут СМИ
В Бенине силовики задержали организаторов попытки госпереворота, пишут СМИ - 07.12.2025, ПРАЙМ
В Бенине силовики задержали организаторов попытки госпереворота, пишут СМИ
Силовые структуры Бенина задержали, помимо непосредственных участников попытки госпереворота, ее организаторов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T17:41+0300
2025-12-07T17:41+0300
2025-12-07T17:41+0300
происшествия
мировая экономика
бенин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861738919_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08e7abb23c7746809ef3f5304fc4de63.jpg
ПРЕТОРИЯ, 7 дек - ПРАЙМ. Силовые структуры Бенина задержали, помимо непосредственных участников попытки госпереворота, ее организаторов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. "Первый источник из военных кругов сообщил о 13 задержаниях, а другой указал, что "все задержанные являются военнослужащими, один из которых уже исключен из наших рядов". По данным источника в силовых структурах, среди задержанных есть организаторы попытки государственного переворота" - передает агентство. Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. По данным журнала Jeune Afrique, военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор. Агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на окружение Талона, что президент и его семья находятся в безопасности. Позднее по национальному телевидению страны выступил министр внутренних дел Алассан Сейду. Он заявил о восстановлении порядка и призвал граждан вернуться к обычным делам. По информации издания 24heuresauBenin, Республиканская гвардия Бенина сумела взять под контроль офис национального телевидения, участники попытки госпереворота были задержаны. Как заявили РИА Новости очевидцы, в стране сохраняется спокойная ситуация, однако люди боятся выходить на улицу и пытаются получить информацию о происходящем. Попытку госпереворота осудили Африканский союз и ЭКОВАС. Последняя заявила о готовности в случае необходимости развернуть в стране военные резервы для поддержания территориальной целостности Бенина.
https://1prime.ru/20251204/afrika-865227024.html
бенин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861738919_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d89285efaa620aca3fcfd353f4211a59.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бенин
Происшествия, Мировая экономика, БЕНИН
В Бенине силовики задержали организаторов попытки госпереворота, пишут СМИ
AFP: в Бенине силовики задержали организаторов попытки госпереворота
ПРЕТОРИЯ, 7 дек - ПРАЙМ. Силовые структуры Бенина задержали, помимо непосредственных участников попытки госпереворота, ее организаторов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
"Первый источник из военных кругов сообщил о 13 задержаниях, а другой указал, что "все задержанные являются военнослужащими, один из которых уже исключен из наших рядов". По данным источника в силовых структурах, среди задержанных есть организаторы попытки государственного переворота" - передает агентство.
Группа военных в Бенине
в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. По данным журнала Jeune Afrique, военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор. Агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на окружение Талона, что президент и его семья находятся в безопасности.
Позднее по национальному телевидению страны выступил министр внутренних дел Алассан Сейду. Он заявил о восстановлении порядка и призвал граждан вернуться к обычным делам.
По информации издания 24heuresauBenin, Республиканская гвардия Бенина сумела взять под контроль офис национального телевидения, участники попытки госпереворота были задержаны.
Как заявили РИА Новости очевидцы, в стране сохраняется спокойная ситуация, однако люди боятся выходить на улицу и пытаются получить информацию о происходящем.
Попытку госпереворота осудили Африканский союз
и ЭКОВАС. Последняя заявила о готовности в случае необходимости развернуть в стране военные резервы для поддержания территориальной целостности Бенина.
Африка слишком долго придерживалась сырьевой модели экономики, заявил Руто