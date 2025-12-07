https://1prime.ru/20251207/benin-865297907.html

В Бенине силовики задержали организаторов попытки госпереворота, пишут СМИ

В Бенине силовики задержали организаторов попытки госпереворота, пишут СМИ - 07.12.2025, ПРАЙМ

В Бенине силовики задержали организаторов попытки госпереворота, пишут СМИ

Силовые структуры Бенина задержали, помимо непосредственных участников попытки госпереворота, ее организаторов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T17:41+0300

2025-12-07T17:41+0300

2025-12-07T17:41+0300

происшествия

мировая экономика

бенин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861738919_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08e7abb23c7746809ef3f5304fc4de63.jpg

ПРЕТОРИЯ, 7 дек - ПРАЙМ. Силовые структуры Бенина задержали, помимо непосредственных участников попытки госпереворота, ее организаторов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. "Первый источник из военных кругов сообщил о 13 задержаниях, а другой указал, что "все задержанные являются военнослужащими, один из которых уже исключен из наших рядов". По данным источника в силовых структурах, среди задержанных есть организаторы попытки государственного переворота" - передает агентство. Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. По данным журнала Jeune Afrique, военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор. Агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на окружение Талона, что президент и его семья находятся в безопасности. Позднее по национальному телевидению страны выступил министр внутренних дел Алассан Сейду. Он заявил о восстановлении порядка и призвал граждан вернуться к обычным делам. По информации издания 24heuresauBenin, Республиканская гвардия Бенина сумела взять под контроль офис национального телевидения, участники попытки госпереворота были задержаны. Как заявили РИА Новости очевидцы, в стране сохраняется спокойная ситуация, однако люди боятся выходить на улицу и пытаются получить информацию о происходящем. Попытку госпереворота осудили Африканский союз и ЭКОВАС. Последняя заявила о готовности в случае необходимости развернуть в стране военные резервы для поддержания территориальной целостности Бенина.

https://1prime.ru/20251204/afrika-865227024.html

бенин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бенин