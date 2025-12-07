https://1prime.ru/20251207/bessent-865300682.html

Бессент признался, что управлял соевой фермой во время переговоров КНР

ВАШИНГТОН, 7 дек - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент признался, что управлял соевой фермой на момент заключения торговой сделки между США и Китаем в Пусане, в ходе которой Пекин пообещал нарастить закупки американской сои. "Я управляю соевой фермой… Моя семья работает на ней. На самом деле, я только на этой неделе вышел из этого бизнеса в рамках моего этического соглашения, так что теперь я больше этим не занимаюсь", - сказал Бессент в интервью CBS. В октябре президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов с 20% до 10%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции, а также КНР согласилась продолжить свободные поставки редкоземельных металлов. Также стороны обсуждали вопрос закупки чипов и договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах. Позднее Бессент заявил, что в ходе переговоров Пекин обязался нарастить закупки сои из США до 12 миллионов тонн в 2025 году и до 25 миллионов ежегодно в ходе последующих трех лет. Ранее РИА Новости выяснило, что Китай в сентябре 2025 года на фоне опасений американских производителей сои о возможном кризисе отрасли впервые с 2018 года воздержался от импорта этой культуры из США. При этом в середине августа американские производители сои направили письмо Трампу, в котором указали, что оказались на грани торговой и финансовой пропасти из-за тарифной войны с Китаем. Фермеры предупреждали главу государства, что сталкиваются с "экстремальным финансовым стрессом" и не смогут пережить продолжительный торговый конфликт со своим крупнейшим покупателем.

