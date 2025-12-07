Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-чиновница Россотрудничества более восьми лет находится в розыске - 07.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251207/eks-chinovnitsa-865288018.html
Экс-чиновница Россотрудничества более восьми лет находится в розыске
Экс-чиновница Россотрудничества более восьми лет находится в розыске - 07.12.2025, ПРАЙМ
Экс-чиновница Россотрудничества более восьми лет находится в розыске
Обвиняемая в аферах с госконтрактами бывшая чиновница Россотрудничества более 8 лет находится у правоохранительных органов в розыске, о чем свидетельствуют... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T03:44+0300
2025-12-07T03:56+0300
экономика
россия
общество
кипр
рф
россотрудничество
мвд
интерпол
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865288018.jpg?1765068992
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Обвиняемая в аферах с госконтрактами бывшая чиновница Россотрудничества более 8 лет находится у правоохранительных органов в розыске, о чем свидетельствуют данные розыскной базы, с которыми ознакомилось РИА Новости, кроме того, следствие располагает информацией, что обвиняемая жила на Кипре. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, согласно судебным документам, было возбуждено против экс-сотрудницы Россотрудничества в октябре 2017 года, ей было заочно предъявлено обвинение и избран арест. В международный розыск женщина была объявлена в ноябре того же года. При этом следствие, по данным правоохранительных органов, располагало информацией, что та находится на Кипре. Вместе с тем, как следует из судебных документов, защита заявляла, что фигурантка находится за пределами РФ на лечении. В марте 2020 года источник РИА Новости сообщал, что женщина была задержана на Кипре и арестована на 40 суток - за это время должен был решиться вопрос об ее экстрадиции. Вместе с тем, согласно базе розыска, девушка по-прежнему числится в розыске, и ранее была переобъявлена в базе МВД РФ. По словам источника РИА Новости, это может указывать на отказ в ее выдаче. "Переобъявление в розыск может быть связано с отказом Интерпола", - сказал собеседник агентства.
кипр
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , кипр, рф, россотрудничество, мвд, интерпол
Экономика, РОССИЯ, Общество , КИПР, РФ, Россотрудничество, МВД, Интерпол
03:44 07.12.2025 (обновлено: 03:56 07.12.2025)
 
Экс-чиновница Россотрудничества более восьми лет находится в розыске

РИА Новости: обвиняемая в аферах с госконтрактами россиянка восемь лет находится в розыске

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Обвиняемая в аферах с госконтрактами бывшая чиновница Россотрудничества более 8 лет находится у правоохранительных органов в розыске, о чем свидетельствуют данные розыскной базы, с которыми ознакомилось РИА Новости, кроме того, следствие располагает информацией, что обвиняемая жила на Кипре.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, согласно судебным документам, было возбуждено против экс-сотрудницы Россотрудничества в октябре 2017 года, ей было заочно предъявлено обвинение и избран арест. В международный розыск женщина была объявлена в ноябре того же года. При этом следствие, по данным правоохранительных органов, располагало информацией, что та находится на Кипре. Вместе с тем, как следует из судебных документов, защита заявляла, что фигурантка находится за пределами РФ на лечении. В марте 2020 года источник РИА Новости сообщал, что женщина была задержана на Кипре и арестована на 40 суток - за это время должен был решиться вопрос об ее экстрадиции.
Вместе с тем, согласно базе розыска, девушка по-прежнему числится в розыске, и ранее была переобъявлена в базе МВД РФ. По словам источника РИА Новости, это может указывать на отказ в ее выдаче. "Переобъявление в розыск может быть связано с отказом Интерпола", - сказал собеседник агентства.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоКИПРРФРоссотрудничествоМВДИнтерпол
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала