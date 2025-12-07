Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы возобновления промысла сайры в России - 07.12.2025
Эксперт оценил перспективы возобновления промысла сайры в России
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Возобновление промысла сайры в России будет выгодно для предприятий и положительно воспринято потребителями, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Ранее, в конце ноября, глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы. "Мы с большим вниманием к этому относимся, потому что возобновление промысла сайры, которая стремительно сократилась, обнулилась, по сути дела, начиная с конца 90-х, возобновление промысла было бы очень выгодно для предприятий и было бы воспринято рынком и потребителями", - сказал он. Зверев добавил, что сайра относится к числу тех немногих видов рыб, которые имеют устойчивую положительную рыночную репутацию в России. В 2019 году представитель Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) сообщил РИА Новости, что Северотихоокеанская комиссия по рыболовству (NPFC) решила ввести ограничения на вылов сайры в открытых водах из-за резкого снижения ее запасов в Тихом океане. В заседании комиссии по рыболовству в Токио приняли участие делегаты из семи стран и одного субъекта рыболовства, включая Китай и Россию.
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Возобновление промысла сайры в России будет выгодно для предприятий и положительно воспринято потребителями, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Ранее, в конце ноября, глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы.
"Мы с большим вниманием к этому относимся, потому что возобновление промысла сайры, которая стремительно сократилась, обнулилась, по сути дела, начиная с конца 90-х, возобновление промысла было бы очень выгодно для предприятий и было бы воспринято рынком и потребителями", - сказал он.
Зверев добавил, что сайра относится к числу тех немногих видов рыб, которые имеют устойчивую положительную рыночную репутацию в России.
В 2019 году представитель Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) сообщил РИА Новости, что Северотихоокеанская комиссия по рыболовству (NPFC) решила ввести ограничения на вылов сайры в открытых водах из-за резкого снижения ее запасов в Тихом океане. В заседании комиссии по рыболовству в Токио приняли участие делегаты из семи стран и одного субъекта рыболовства, включая Китай и Россию.
 
