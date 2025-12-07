https://1prime.ru/20251207/eksperty-865288314.html

Эксперты рассказали, как мошенники обманывают россиян

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Мошенники активно используют новогоднюю тематику в своих схемах для обмана россиян, среди них: поддельные сайты с новогодними распродажами, ложные открытки и поздравления в мессенджерах, а также фальшивые сайты с продажей билетов на Кремлевскую елку, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Аферисты в лице Деда Мороза и Снегурочки: злоумышленники создают поддельные сайты или размещают объявления об услугах аниматоров, часто по заниженным ценам. После внесения предоплаты они бесследно исчезают, оставляя детей без праздника. В более опасном сценарии костюмы используются для проникновения в дом с целью кражи ценностей", - предупреждают эксперты. Также популярна схема с поддельными сайтами на новогодние распродажи: создаются сайты-клоны известных брендов и маркетплейсов, предлагающие нереально низкие цены. Цель - похитить платежные данные или получить предоплату за несуществующий товар. Активно используются фишинговые рассылки и реклама, созданная с помощью генеративного ИИ. Эксперты "Мошеловки" отмечают, что мошенники также массово распространяют ссылки на "интерактивные новогодние открытки" или рассылают вредоносные файлы. Переход по ссылке ведет на фишинговый сайт, а открытие файла - к установке программы-вымогателя. Также, по данным специалистов, распространено мошенничество с корпоративными и новогодними премиями: рассылка сотрудникам компаний писем якобы от имени HR-службы, бухгалтерии или руководства с информацией о премиях или корпоративах. "В письмах содержатся фишинговые ссылки для "подтверждения реквизитов" или ввода учетных данных корпоративных систем", - говорится в сообщении. Злоумышленники также создают клоны страниц официальных сайтов концертных залов, театров и билетных агрегаторов, а также активно размещают объявления в соцсетях о продаже "дефицитных" билетов на главные новогодние представления, такие как Кремлевская елка и другие популярные шоу для детей, предупредили эксперты. После внесения предоплаты или полной стоимости покупки клиент либо не получает электронный билет, либо получает подделку, не имеющую силы. В более изощренных схемах после оплаты с карты может происходить несанкционированное списание дополнительных средств. "Мошеловка" советует остерегаться нереалистично низких цен, проверять домены сайтов, покупать билеты только в проверенных местах и не переходить по подозрительным ссылкам из рассылок.

