В Запорожской области восстановили прерванное электроснабжение
2025-12-07T22:17+0300
2025-12-07T22:17+0300
2025-12-07T22:17+0300
происшествия
запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - ПРАЙМ. Энергетики восстановили прерванное непогодой электроснабжение Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее он сообщал, что в регионе проводят ремонтные работы после обесточивания части районов, причины отключения электроэнергии - погодные условия. "Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области полностью восстановлено. Благодарю энергетиков за слаженную работу и за оперативное устранение аварийной ситуации", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
