В Запорожской области восстановили прерванное электроснабжение - 07.12.2025
В Запорожской области восстановили прерванное электроснабжение
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - ПРАЙМ. Энергетики восстановили прерванное непогодой электроснабжение Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее он сообщал, что в регионе проводят ремонтные работы после обесточивания части районов, причины отключения электроэнергии - погодные условия. "Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области полностью восстановлено. Благодарю энергетиков за слаженную работу и за оперативное устранение аварийной ситуации", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
22:17 07.12.2025
 
В Запорожской области восстановили прерванное электроснабжение

Балицкий: в Запорожской области восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - ПРАЙМ. Энергетики восстановили прерванное непогодой электроснабжение Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее он сообщал, что в регионе проводят ремонтные работы после обесточивания части районов, причины отключения электроэнергии - погодные условия.
"Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области полностью восстановлено. Благодарю энергетиков за слаженную работу и за оперативное устранение аварийной ситуации", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Заголовок открываемого материала