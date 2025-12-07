https://1prime.ru/20251207/elektrosnabzhenie-865300851.html

В Запорожской области восстановили прерванное электроснабжение

В Запорожской области восстановили прерванное электроснабжение - 07.12.2025, ПРАЙМ

В Запорожской области восстановили прерванное электроснабжение

Энергетики восстановили прерванное непогодой электроснабжение Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. | 07.12.2025, ПРАЙМ

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - ПРАЙМ. Энергетики восстановили прерванное непогодой электроснабжение Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее он сообщал, что в регионе проводят ремонтные работы после обесточивания части районов, причины отключения электроэнергии - погодные условия. "Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области полностью восстановлено. Благодарю энергетиков за слаженную работу и за оперативное устранение аварийной ситуации", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

