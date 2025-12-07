Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа закупает энергоносители втрое дороже российских, заявил эксперт - 07.12.2025
Европа закупает энергоносители втрое дороже российских, заявил эксперт
Европа закупает энергоносители втрое дороже российских, заявил эксперт - 07.12.2025, ПРАЙМ
Европа закупает энергоносители втрое дороже российских, заявил эксперт
Европейские страны на фоне санкций закупают энергоносители в три раза дороже, чем в России, заявил РИА Новости глава Ассоциации итальянских предпринимателей в... | 07.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Европейские страны на фоне санкций закупают энергоносители в три раза дороже, чем в России, заявил РИА Новости глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини. "Энергоносители, которые сейчас покупает Европа, стоят в три раза дороже, чем в России", - отметил он на полях литературной премии "Радуга". Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Италия, принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
газ, россия, рф, европа, италия, ес
Газ, РОССИЯ, РФ, ЕВРОПА, ИТАЛИЯ, ЕС
14:04 07.12.2025
 
Европа закупает энергоносители втрое дороже российских, заявил эксперт

Эксперт Торрембини: Европа закупает энергоносители в три раза дороже российских

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Европейские страны на фоне санкций закупают энергоносители в три раза дороже, чем в России, заявил РИА Новости глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини.
"Энергоносители, которые сейчас покупает Европа, стоят в три раза дороже, чем в России", - отметил он на полях литературной премии "Радуга".
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Италия, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
ГазРОССИЯРФЕВРОПАИТАЛИЯЕС
 
 
