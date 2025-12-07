https://1prime.ru/20251207/es-865299187.html

Налогоплательщики ЕС будут финансировать кредит или грант Киеву, пишет FT

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Налогоплательщики ЕС будут финансировать кредит или грант Украине, если у Евросоюза не получится заставить Россию это сделать, пишет колумнист газеты Financial Times Мартин Сандбу. "Пока вы не готовы заставить Россию платить, то в конце концов налогоплательщики ЕС будут обеспечивать предоставление Киеву кредита (или гранта)", - пишет он в статье для Financial Times. В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для ЕК нет сценариев, при которых этот счет оплатят исключительно европейские налогоплательщики. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

