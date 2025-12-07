https://1prime.ru/20251207/frantsija-865287787.html
Во Франции забастовки парализовали производство алкоголя в компании LVMH
2025-12-07T03:19+0300
2025-12-07T03:19+0300
2025-12-07T03:43+0300
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Производство 26 брендов алкоголя оказалось затронуто масштабными забастовками во Франции, сообщает телеканал LCI. "Массовая забастовка парализовала (производство - ред.) 26 брендов вина, шампанского и (другого - ред.) спиртного", - указывает телеканал. Отмечается, что забастовки охватили производство продукции брендов, принадлежащих фирме LVMH. Причиной стало то, что LVMH впервые с 1967 года решила не выплачивать сотрудникам ежегодную премию. Эксперт заявил телеканалу, что такое решение может быть связано с плохими продажами французских производителей спиртного на фоне введенных Китаем ограничений на импорт французского коньяка, снижения потребления в США, а также пошлин американского президента Дональда Трампа.
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Производство 26 брендов алкоголя оказалось затронуто масштабными забастовками во Франции, сообщает телеканал LCI.
"Массовая забастовка парализовала (производство - ред.) 26 брендов вина, шампанского и (другого - ред.) спиртного", - указывает телеканал.
Отмечается, что забастовки охватили производство продукции брендов, принадлежащих фирме LVMH.
Причиной стало то, что LVMH впервые с 1967 года решила не выплачивать сотрудникам ежегодную премию.
Эксперт заявил телеканалу, что такое решение может быть связано с плохими продажами французских производителей спиртного на фоне введенных Китаем ограничений на импорт французского коньяка, снижения потребления в США, а также пошлин американского президента Дональда Трампа.