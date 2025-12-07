https://1prime.ru/20251207/frantsija-865287787.html

Во Франции забастовки парализовали производство алкоголя в компании LVMH

Во Франции забастовки парализовали производство алкоголя в компании LVMH - 07.12.2025, ПРАЙМ

Во Франции забастовки парализовали производство алкоголя в компании LVMH

Производство 26 брендов алкоголя оказалось затронуто масштабными забастовками во Франции, сообщает телеканал LCI. | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T03:19+0300

2025-12-07T03:19+0300

2025-12-07T03:43+0300

бизнес

экономика

франция

китай

сша

дональд трамп

lvmh

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865287787.jpg?1765068195

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Производство 26 брендов алкоголя оказалось затронуто масштабными забастовками во Франции, сообщает телеканал LCI. "Массовая забастовка парализовала (производство - ред.) 26 брендов вина, шампанского и (другого - ред.) спиртного", - указывает телеканал. Отмечается, что забастовки охватили производство продукции брендов, принадлежащих фирме LVMH. Причиной стало то, что LVMH впервые с 1967 года решила не выплачивать сотрудникам ежегодную премию. Эксперт заявил телеканалу, что такое решение может быть связано с плохими продажами французских производителей спиртного на фоне введенных Китаем ограничений на импорт французского коньяка, снижения потребления в США, а также пошлин американского президента Дональда Трампа.

франция

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, франция, китай, сша, дональд трамп, lvmh