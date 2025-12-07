Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции забастовки парализовали производство алкоголя в компании LVMH - 07.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251207/frantsija-865287787.html
Во Франции забастовки парализовали производство алкоголя в компании LVMH
Во Франции забастовки парализовали производство алкоголя в компании LVMH - 07.12.2025, ПРАЙМ
Во Франции забастовки парализовали производство алкоголя в компании LVMH
Производство 26 брендов алкоголя оказалось затронуто масштабными забастовками во Франции, сообщает телеканал LCI. | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T03:19+0300
2025-12-07T03:43+0300
бизнес
экономика
франция
китай
сша
дональд трамп
lvmh
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865287787.jpg?1765068195
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Производство 26 брендов алкоголя оказалось затронуто масштабными забастовками во Франции, сообщает телеканал LCI. "Массовая забастовка парализовала (производство - ред.) 26 брендов вина, шампанского и (другого - ред.) спиртного", - указывает телеканал. Отмечается, что забастовки охватили производство продукции брендов, принадлежащих фирме LVMH. Причиной стало то, что LVMH впервые с 1967 года решила не выплачивать сотрудникам ежегодную премию. Эксперт заявил телеканалу, что такое решение может быть связано с плохими продажами французских производителей спиртного на фоне введенных Китаем ограничений на импорт французского коньяка, снижения потребления в США, а также пошлин американского президента Дональда Трампа.
франция
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, франция, китай, сша, дональд трамп, lvmh
Бизнес, Экономика, ФРАНЦИЯ, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, LVMH
03:19 07.12.2025 (обновлено: 03:43 07.12.2025)
 
Во Франции забастовки парализовали производство алкоголя в компании LVMH

Во Франции забастовки парализовали производство 26 брендов алкоголя

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Производство 26 брендов алкоголя оказалось затронуто масштабными забастовками во Франции, сообщает телеканал LCI.
"Массовая забастовка парализовала (производство - ред.) 26 брендов вина, шампанского и (другого - ред.) спиртного", - указывает телеканал.
Отмечается, что забастовки охватили производство продукции брендов, принадлежащих фирме LVMH.
Причиной стало то, что LVMH впервые с 1967 года решила не выплачивать сотрудникам ежегодную премию.
Эксперт заявил телеканалу, что такое решение может быть связано с плохими продажами французских производителей спиртного на фоне введенных Китаем ограничений на импорт французского коньяка, снижения потребления в США, а также пошлин американского президента Дональда Трампа.
 
ЭкономикаБизнесФРАНЦИЯКИТАЙСШАДональд ТрампLVMH
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала