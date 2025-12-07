Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФРГ посоветовали обратиться к Путину с просьбой снова поставлять газ
В ФРГ посоветовали обратиться к Путину с просьбой снова поставлять газ
2025-12-07T18:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/01/841330134_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_33d98f514635fd981047fd3da2f28ef6.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Германии было бы целесообразно обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой снова поставлять российский газ, что можно было бы увязать с прекращением огня на Украине, заявил новый сопредседатель немецкой партии "Союз социальная справедливость и экономическая разумность" (переименованная партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") Фабио де Мази. "Это, например, на самом деле стало бы целесообразной политикой, если бы мы пришли к господину Путину и сказали: "Мы готовы также снова получать газ и хотим увязать это с режимом прекращения огня на Украине", - заявил де Мази на съезде партии в Магдебурге, его слова приводит немецкая газета Welt. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) была переименована в субботу в ходе съезда, ее новое название - "Союз социальная справедливость и экономическая разумность" (Bündnis soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft). Партия была основана в январе 2024 года после выхода Вагенкнехт и нескольких ее соратников из Левой партии на фоне разногласий. ССВ среди прочего выступает за ограничение миграции, прекращение поставок оружия на Украину и энергетических санкций против России. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
18:42 07.12.2025
 
© Фото : ПАО «Газпром»Газовое месторождение
Газовое месторождение - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Газовое месторождение. Архивное фото
© Фото : ПАО «Газпром»
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Европа тратила больше на газ из России, чем на помощь Киеву, заявили в США
Вчера, 19:32
 
