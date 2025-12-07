В ФРГ посоветовали обратиться к Путину с просьбой снова поставлять газ
Газовое месторождение. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Германии было бы целесообразно обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой снова поставлять российский газ, что можно было бы увязать с прекращением огня на Украине, заявил новый сопредседатель немецкой партии "Союз социальная справедливость и экономическая разумность" (переименованная партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") Фабио де Мази.
"Это, например, на самом деле стало бы целесообразной политикой, если бы мы пришли к господину Путину и сказали: "Мы готовы также снова получать газ и хотим увязать это с режимом прекращения огня на Украине", - заявил де Мази на съезде партии в Магдебурге, его слова приводит немецкая газета Welt.
Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) была переименована в субботу в ходе съезда, ее новое название - "Союз социальная справедливость и экономическая разумность" (Bündnis soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft).
Партия была основана в январе 2024 года после выхода Вагенкнехт и нескольких ее соратников из Левой партии на фоне разногласий. ССВ среди прочего выступает за ограничение миграции, прекращение поставок оружия на Украину и энергетических санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.