В Госдуме предложили ввести новый вычет для семей с детьми до трех лет - 07.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести новый вычет для семей с детьми до трех лет
В Госдуме предложили ввести новый вычет для семей с детьми до трех лет - 07.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести новый вычет для семей с детьми до трех лет
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить в России новый социальный налоговый вычет для семей с детьми... | 07.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить в России новый социальный налоговый вычет для семей с детьми до трех лет на детские товары, включая одежду, обувь, мебель, предметы ухода и гигиены, средства безопасности, игрушки, а также на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается дополнить статью 219 Налогового кодекса РФ новым подпунктом, устанавливающим социальный налоговый вычет на приобретение товаров для детей в возрасте до 3 лет, включая одежду, обувь, мебель, предметы ухода и гигиены, средства безопасности, игрушки, а также на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет, оказываемых образовательными организациями, в которых дети осваивают образовательную программу дошкольного образования (детский сад) или организациями и индивидуальными предпринимателями, включенными в специально созданный перечень", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Согласно инициативе, налогоплательщики при уплате НДФЛ по налоговой ставке в размере 13% смогут вернуть 13% от расходов на товары и услуги для детей до трех лет на максимальную сумму 150 тысяч рублей в год, а максимальный размер вычета в таком случае составит 19,5 тысяч рублей, добавляется в документе. Как отметил в беседе с РИА Новости Слуцкий, действующие налоговые вычеты, в том числе на образование и спортивно-оздоровительные мероприятия, совсем не актуальны для семей с маленькими детьми. "Малыши еще не ходят ни в секции, ни в кружки, ни в школы. А потому, таким родителям необходим иной полноценный механизм поддержки, который позволит возвращать часть средств затраченных на обеспечение ребенка всем необходимым", - добавил он. Лидер партии подчеркнул, что принятие данной нормы обеспечит возвращение до 150 тысяч рублей в год в семейный бюджет. По его словам, это является весомой суммой для каждый семьи, которую можно будет потратить на отдых с ребенком, оздоровительные процедуры или образование малыша в будущем.
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Леонид Слуцкий
06:20 07.12.2025 (обновлено: 07:16 07.12.2025)
 
В Госдуме предложили ввести новый вычет для семей с детьми до трех лет

РИА Новости: Слуцкий предложил ввести новый налоговый вычет для семей с детьми до трех лет

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить в России новый социальный налоговый вычет для семей с детьми до трех лет на детские товары, включая одежду, обувь, мебель, предметы ухода и гигиены, средства безопасности, игрушки, а также на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается дополнить статью 219 Налогового кодекса РФ новым подпунктом, устанавливающим социальный налоговый вычет на приобретение товаров для детей в возрасте до 3 лет, включая одежду, обувь, мебель, предметы ухода и гигиены, средства безопасности, игрушки, а также на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет, оказываемых образовательными организациями, в которых дети осваивают образовательную программу дошкольного образования (детский сад) или организациями и индивидуальными предпринимателями, включенными в специально созданный перечень", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно инициативе, налогоплательщики при уплате НДФЛ по налоговой ставке в размере 13% смогут вернуть 13% от расходов на товары и услуги для детей до трех лет на максимальную сумму 150 тысяч рублей в год, а максимальный размер вычета в таком случае составит 19,5 тысяч рублей, добавляется в документе.
Как отметил в беседе с РИА Новости Слуцкий, действующие налоговые вычеты, в том числе на образование и спортивно-оздоровительные мероприятия, совсем не актуальны для семей с маленькими детьми.
"Малыши еще не ходят ни в секции, ни в кружки, ни в школы. А потому, таким родителям необходим иной полноценный механизм поддержки, который позволит возвращать часть средств затраченных на обеспечение ребенка всем необходимым", - добавил он.
Лидер партии подчеркнул, что принятие данной нормы обеспечит возвращение до 150 тысяч рублей в год в семейный бюджет. По его словам, это является весомой суммой для каждый семьи, которую можно будет потратить на отдых с ребенком, оздоровительные процедуры или образование малыша в будущем.
 
