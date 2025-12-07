Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, сообщили СМИ - 07.12.2025
Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, сообщили СМИ
БЕРЛИН, 7 дек - ПРАЙМ. Лидер Христианско-демократического союза и с мая 2025 года федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни уголовных заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции. Издание пишет, что Мерц является "одним из самых чувствительных политиков" в истории Федеративной Республики, если судить по его юридическим действиям. "В распоряжении Welt am Sonntag имеются такие документы, как уголовные заявления, материалы следствия и письма адвокатов, которые свидетельствуют о том, что Мерц с 2021 года, когда он еще возглавлял оппозицию в союзе партий, подал сотни заявлений по фактам оскорблений", - сообщает газета. Так, в распоряжении Welt am Sonntag имеется несколько документов, из которых следует, что Мерц в качестве депутата подавал уголовные заявления против людей, которые, среди прочего, называли его "маленьким нацистом", "паршивым пьяницей". Уточняется, что по высказываниям "маленький нацист" и "паршивый пьяница", согласно материалам, впоследствии проводились обыски у подозреваемых. Обыск по делу о "паршивом пьянице" был признан судом незаконным. По данным газеты, в случае с высказыванием "маленький нацист" обвиняемая - пожилая женщина с инвалидностью, передвигающаяся в инвалидной коляске, сразу после прибытия полиции она признала свою вину. Несмотря на это, у нее изъяли мобильный телефон для обеспечения доказательств. "Женщина, которая утверждает, что имеет еврейские корни и именно поэтому предупреждает о новом фашизме, который она усматривает в Мерце, живет на государственные пособия. Ее можно назвать бедной. За ней ухаживает служба ухода. Ее телефон служит для связи с врачами, сиделками и аптекой. Изъятие этого устройства можно расценивать как ненужное наказание, а с учетом ее состояния здоровья - даже как опасное", - указывает издание. Также в распоряжение газеты попал документ от февраля 2025 года. Из него следует, что незадолго до выборов в Бундестаг Мерц еще лично подписал одно из уголовных заявлений. Представитель федерального правительства сообщил о более чем 170 обращениях со стороны полиции и прокуратур по поводу предполагаемых оскорблений в адрес федерального канцлера. При этом, как уточняется, Мерц ни в одном из этих случаев сам не подавал уголовного заявления, он лишь "не возражал против уголовного преследования".
17:56 07.12.2025
 
Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, сообщили СМИ

© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTESКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 дек - ПРАЙМ. Лидер Христианско-демократического союза и с мая 2025 года федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни уголовных заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Издание пишет, что Мерц является "одним из самых чувствительных политиков" в истории Федеративной Республики, если судить по его юридическим действиям. "В распоряжении Welt am Sonntag имеются такие документы, как уголовные заявления, материалы следствия и письма адвокатов, которые свидетельствуют о том, что Мерц с 2021 года, когда он еще возглавлял оппозицию в союзе партий, подал сотни заявлений по фактам оскорблений", - сообщает газета.
Так, в распоряжении Welt am Sonntag имеется несколько документов, из которых следует, что Мерц в качестве депутата подавал уголовные заявления против людей, которые, среди прочего, называли его "маленьким нацистом", "паршивым пьяницей". Уточняется, что по высказываниям "маленький нацист" и "паршивый пьяница", согласно материалам, впоследствии проводились обыски у подозреваемых. Обыск по делу о "паршивом пьянице" был признан судом незаконным.
По данным газеты, в случае с высказыванием "маленький нацист" обвиняемая - пожилая женщина с инвалидностью, передвигающаяся в инвалидной коляске, сразу после прибытия полиции она признала свою вину. Несмотря на это, у нее изъяли мобильный телефон для обеспечения доказательств.
"Женщина, которая утверждает, что имеет еврейские корни и именно поэтому предупреждает о новом фашизме, который она усматривает в Мерце, живет на государственные пособия. Ее можно назвать бедной. За ней ухаживает служба ухода. Ее телефон служит для связи с врачами, сиделками и аптекой. Изъятие этого устройства можно расценивать как ненужное наказание, а с учетом ее состояния здоровья - даже как опасное", - указывает издание.
Также в распоряжение газеты попал документ от февраля 2025 года. Из него следует, что незадолго до выборов в Бундестаг Мерц еще лично подписал одно из уголовных заявлений. Представитель федерального правительства сообщил о более чем 170 обращениях со стороны полиции и прокуратур по поводу предполагаемых оскорблений в адрес федерального канцлера. При этом, как уточняется, Мерц ни в одном из этих случаев сам не подавал уголовного заявления, он лишь "не возражал против уголовного преследования".
