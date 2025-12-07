https://1prime.ru/20251207/germaniya-865298080.html
Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, сообщили СМИ
Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, сообщили СМИ - 07.12.2025, ПРАЙМ
Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, сообщили СМИ
Лидер Христианско-демократического союза и с мая 2025 года федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни уголовных заявлений по фактам... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T17:56+0300
2025-12-07T17:56+0300
2025-12-07T17:56+0300
политика
германия
фридрих мерц
бундестаг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329271_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_75d28ad60f3b196a27f043a7b2d2bccb.jpg
БЕРЛИН, 7 дек - ПРАЙМ. Лидер Христианско-демократического союза и с мая 2025 года федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни уголовных заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции. Издание пишет, что Мерц является "одним из самых чувствительных политиков" в истории Федеративной Республики, если судить по его юридическим действиям. "В распоряжении Welt am Sonntag имеются такие документы, как уголовные заявления, материалы следствия и письма адвокатов, которые свидетельствуют о том, что Мерц с 2021 года, когда он еще возглавлял оппозицию в союзе партий, подал сотни заявлений по фактам оскорблений", - сообщает газета. Так, в распоряжении Welt am Sonntag имеется несколько документов, из которых следует, что Мерц в качестве депутата подавал уголовные заявления против людей, которые, среди прочего, называли его "маленьким нацистом", "паршивым пьяницей". Уточняется, что по высказываниям "маленький нацист" и "паршивый пьяница", согласно материалам, впоследствии проводились обыски у подозреваемых. Обыск по делу о "паршивом пьянице" был признан судом незаконным. По данным газеты, в случае с высказыванием "маленький нацист" обвиняемая - пожилая женщина с инвалидностью, передвигающаяся в инвалидной коляске, сразу после прибытия полиции она признала свою вину. Несмотря на это, у нее изъяли мобильный телефон для обеспечения доказательств. "Женщина, которая утверждает, что имеет еврейские корни и именно поэтому предупреждает о новом фашизме, который она усматривает в Мерце, живет на государственные пособия. Ее можно назвать бедной. За ней ухаживает служба ухода. Ее телефон служит для связи с врачами, сиделками и аптекой. Изъятие этого устройства можно расценивать как ненужное наказание, а с учетом ее состояния здоровья - даже как опасное", - указывает издание. Также в распоряжение газеты попал документ от февраля 2025 года. Из него следует, что незадолго до выборов в Бундестаг Мерц еще лично подписал одно из уголовных заявлений. Представитель федерального правительства сообщил о более чем 170 обращениях со стороны полиции и прокуратур по поводу предполагаемых оскорблений в адрес федерального канцлера. При этом, как уточняется, Мерц ни в одном из этих случаев сам не подавал уголовного заявления, он лишь "не возражал против уголовного преследования".
https://1prime.ru/20251205/dmitriev-865228820.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329271_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_96a4a2cb9cb7c0377e13fceef51be51e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, фридрих мерц, бундестаг
Политика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Бундестаг
Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, сообщили СМИ
Welt: Мерц с 2021 года подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес
БЕРЛИН, 7 дек - ПРАЙМ.
Лидер Христианско-демократического союза и с мая 2025 года федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни уголовных заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, об этом пишет
газета Welt am Sonntag со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Издание пишет, что Мерц
является "одним из самых чувствительных политиков" в истории Федеративной Республики, если судить по его юридическим действиям. "В распоряжении Welt am Sonntag имеются такие документы, как уголовные заявления, материалы следствия и письма адвокатов, которые свидетельствуют о том, что Мерц с 2021 года, когда он еще возглавлял оппозицию в союзе партий, подал сотни заявлений по фактам оскорблений", - сообщает газета.
Так, в распоряжении Welt am Sonntag имеется несколько документов, из которых следует, что Мерц в качестве депутата подавал уголовные заявления против людей, которые, среди прочего, называли его "маленьким нацистом", "паршивым пьяницей". Уточняется, что по высказываниям "маленький нацист" и "паршивый пьяница", согласно материалам, впоследствии проводились обыски у подозреваемых. Обыск по делу о "паршивом пьянице" был признан судом незаконным.
По данным газеты, в случае с высказыванием "маленький нацист" обвиняемая - пожилая женщина с инвалидностью, передвигающаяся в инвалидной коляске, сразу после прибытия полиции она признала свою вину. Несмотря на это, у нее изъяли мобильный телефон для обеспечения доказательств.
"Женщина, которая утверждает, что имеет еврейские корни и именно поэтому предупреждает о новом фашизме, который она усматривает в Мерце, живет на государственные пособия. Ее можно назвать бедной. За ней ухаживает служба ухода. Ее телефон служит для связи с врачами, сиделками и аптекой. Изъятие этого устройства можно расценивать как ненужное наказание, а с учетом ее состояния здоровья - даже как опасное", - указывает издание.
Также в распоряжение газеты попал документ от февраля 2025 года. Из него следует, что незадолго до выборов в Бундестаг
Мерц еще лично подписал одно из уголовных заявлений. Представитель федерального правительства сообщил о более чем 170 обращениях со стороны полиции и прокуратур по поводу предполагаемых оскорблений в адрес федерального канцлера. При этом, как уточняется, Мерц ни в одном из этих случаев сам не подавал уголовного заявления, он лишь "не возражал против уголовного преследования".
Дмитриев заявил, что Мерц сам отстранил себя от мирных переговоров