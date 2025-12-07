https://1prime.ru/20251207/gosduma-865287873.html

В Госдуме напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году

В Госдуме напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году

2025-12-07

2025-12-07T03:25+0300

2025-12-07T03:43+0300

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Украшение подъездов к Новому году без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может грозить штрафом до 15 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия"). "В преддверии Нового года мы украшаем наши дома, придомовые территории, а также подъезды многоквартирных домов. Но, к сожалению, не все знают, что украшение подъездов без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может привести к штрафам", - сказал он. По словам депутата, размещение новогодних бумажных украшений с использованием ламп освещения в подъезде многоквартирного дома, а также гирлянд может повлечь нарушения требований пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ. "Административная ответственность, предусмотренная указанной статьей, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. А в случае возникновения пожара по неосторожности может наступить уголовная ответственность", - рассказал парламентарий. Депутат добавил, что также существует ответственность не только для физического лица, но и для должностных лиц - от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 300 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

2025

