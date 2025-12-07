Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КПРФ предложила дать особый статус бюджетникам в прифронтовых регионах - 07.12.2025
КПРФ предложила дать особый статус бюджетникам в прифронтовых регионах
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили предоставить статус участника боевых действий работникам бюджетной сферы в прифронтовых регионах - в частности, сотрудникам государственных и муниципальных учреждений. Соответствующее обращение было направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас сообщить позицию правительства РФ относительно целесообразности предоставления статуса участников боевых действий работникам бюджетной сферы (сотрудникам государственных и муниципальных учреждений), а также государственным служащим, которые осуществляют трудовую деятельность или реализацию должностных полномочий в рамках служебного контракта в границах территорий, прилегающих к районам проведения СВО и подвергшихся атакам вооруженных формирований противника", - говорится в обращении. В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что врачи, учителя, социальные работники, сотрудники органов правопорядка и другие сотрудники органов власти в прифронтовых регионах ежедневно подвергают свою жизнь угрозам. По его словам, решение о присуждении это статуса поспособствует гармонизации действующего законодательства: сейчас на этот статус могут претендовать те, кто был отправлен на работу в зону СВО по служебному поручению. "В ходе рабочих выездов к нам неоднократно поступали обращения от жителей прифронтовых территорий с просьбой приравнять их в статусе к тем, кто приезжает в эти регионы по служебным поручениям", - объяснил парламентарий.
05:02 07.12.2025 (обновлено: 05:15 07.12.2025)
 
КПРФ предложила дать особый статус бюджетникам в прифронтовых регионах

РИА Новости: бюджетникам в прифронтовых регионах предложили дать особый статус

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили предоставить статус участника боевых действий работникам бюджетной сферы в прифронтовых регионах - в частности, сотрудникам государственных и муниципальных учреждений.
Соответствующее обращение было направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас сообщить позицию правительства РФ относительно целесообразности предоставления статуса участников боевых действий работникам бюджетной сферы (сотрудникам государственных и муниципальных учреждений), а также государственным служащим, которые осуществляют трудовую деятельность или реализацию должностных полномочий в рамках служебного контракта в границах территорий, прилегающих к районам проведения СВО и подвергшихся атакам вооруженных формирований противника", - говорится в обращении.
В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что врачи, учителя, социальные работники, сотрудники органов правопорядка и другие сотрудники органов власти в прифронтовых регионах ежедневно подвергают свою жизнь угрозам.
По его словам, решение о присуждении это статуса поспособствует гармонизации действующего законодательства: сейчас на этот статус могут претендовать те, кто был отправлен на работу в зону СВО по служебному поручению.
"В ходе рабочих выездов к нам неоднократно поступали обращения от жителей прифронтовых территорий с просьбой приравнять их в статусе к тем, кто приезжает в эти регионы по служебным поручениям", - объяснил парламентарий.
 
