КПРФ предложила дать особый статус бюджетникам в прифронтовых регионах

2025-12-07T05:02+0300

2025-12-07T05:02+0300

2025-12-07T05:15+0300

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили предоставить статус участника боевых действий работникам бюджетной сферы в прифронтовых регионах - в частности, сотрудникам государственных и муниципальных учреждений. Соответствующее обращение было направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас сообщить позицию правительства РФ относительно целесообразности предоставления статуса участников боевых действий работникам бюджетной сферы (сотрудникам государственных и муниципальных учреждений), а также государственным служащим, которые осуществляют трудовую деятельность или реализацию должностных полномочий в рамках служебного контракта в границах территорий, прилегающих к районам проведения СВО и подвергшихся атакам вооруженных формирований противника", - говорится в обращении. В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что врачи, учителя, социальные работники, сотрудники органов правопорядка и другие сотрудники органов власти в прифронтовых регионах ежедневно подвергают свою жизнь угрозам. По его словам, решение о присуждении это статуса поспособствует гармонизации действующего законодательства: сейчас на этот статус могут претендовать те, кто был отправлен на работу в зону СВО по служебному поручению. "В ходе рабочих выездов к нам неоднократно поступали обращения от жителей прифронтовых территорий с просьбой приравнять их в статусе к тем, кто приезжает в эти регионы по служебным поручениям", - объяснил парламентарий.

