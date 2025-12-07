В Госдуме прокомментировали идею запретить банкам владеть маркетплейсами

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Предложения запретить банкам владеть маркетплейсами звучали в Госдуме, но эта инициатива не будет реализована, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Такие предложения звучали. На мой взгляд, судя по той дискуссии, в которой я участвовал, эта тема не была ключевой, то есть она не выходила на передний план... Я думаю, что это решение не будет реализовано", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Госдума рассмотреть вопрос о запрете банкам владеть маркетплейсами. По мнению Аксакова, маркетплейсы должны обеспечивать одинаковый и равный доступ к своей платформе для всех игроков финансового рынка. "То есть не должны быть ангажированы банком, который получает преимущество, причем нерыночное преимущество при оказании финансовых услуг", - подчеркнул он. Аксаков отметил, что на заседании Госдумы он обратился к антимонопольной службе с просьбой проверить действия маркетплейсов и банков. "Сейчас ФАС изучает сложившуюся ситуацию, должны вынести решение, если она вынесет решение, о котором я сказал, то есть уравнять права всех банков при взаимодействии с маркетплейсами, то тогда да - внесем изменения в законодательство, которые обяжут инфраструктуру, предоставлять равные условия, в том числе тарифные, для всех участников финансового рынка", - подчеркнул он. "Я не против скидок, они должны действовать - на здоровье, если маркетплейсы считают, что таким образом они стимулируют приток граждан покупать товары и услуги... Но должны быть равные тарифы, одинаковые для всех", - заключил депутат. В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. Банки поддержал ЦБ. Газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается. В пресс-службе объединенной компании Wildberries&amp;Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий. Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
11:25 07.12.2025
 
В Госдуме прокомментировали идею запретить банкам владеть маркетплейсами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Предложения запретить банкам владеть маркетплейсами звучали в Госдуме, но эта инициатива не будет реализована, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Такие предложения звучали. На мой взгляд, судя по той дискуссии, в которой я участвовал, эта тема не была ключевой, то есть она не выходила на передний план... Я думаю, что это решение не будет реализовано", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Госдума рассмотреть вопрос о запрете банкам владеть маркетплейсами.
По мнению Аксакова, маркетплейсы должны обеспечивать одинаковый и равный доступ к своей платформе для всех игроков финансового рынка. "То есть не должны быть ангажированы банком, который получает преимущество, причем нерыночное преимущество при оказании финансовых услуг", - подчеркнул он.
Аксаков отметил, что на заседании Госдумы он обратился к антимонопольной службе с просьбой проверить действия маркетплейсов и банков. "Сейчас ФАС изучает сложившуюся ситуацию, должны вынести решение, если она вынесет решение, о котором я сказал, то есть уравнять права всех банков при взаимодействии с маркетплейсами, то тогда да - внесем изменения в законодательство, которые обяжут инфраструктуру, предоставлять равные условия, в том числе тарифные, для всех участников финансового рынка", - подчеркнул он.
"Я не против скидок, они должны действовать - на здоровье, если маркетплейсы считают, что таким образом они стимулируют приток граждан покупать товары и услуги... Но должны быть равные тарифы, одинаковые для всех", - заключил депутат.
В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Банки поддержал ЦБ. Газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
