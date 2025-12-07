Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Греции предложили ограничить привилегии НКО в сфере миграции, пишут СМИ - 07.12.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251207/gretsija-865287295.html
В Греции предложили ограничить привилегии НКО в сфере миграции, пишут СМИ
В Греции предложили ограничить привилегии НКО в сфере миграции, пишут СМИ - 07.12.2025, ПРАЙМ
В Греции предложили ограничить привилегии НКО в сфере миграции, пишут СМИ
Министерство иммиграции и убежища Греции представило законопроект, ограничивающий привилегии некоммерческих организаций, работающих в сфере миграции, сообщает... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T00:37+0300
2025-12-07T01:07+0300
экономика
общество
греция
ближний восток
азия
нко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865287295.jpg?1765058850
греция
ближний восток
азия
00:37 07.12.2025 (обновлено: 01:07 07.12.2025)
 
В Греции предложили ограничить привилегии НКО в сфере миграции, пишут СМИ

"Катимерини": в Греции предложили ограничить привилегии НКО, работающих в сфере миграции

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Министерство иммиграции и убежища Греции представило законопроект, ограничивающий привилегии некоммерческих организаций, работающих в сфере миграции, сообщает газета "Катимерини" со ссылкой на источники.
"Законопроект, который представлен профильным министром иммиграции и убежища Таносом Плеврисом, включает значительные изменения в правовом режиме, регулирующем деятельность НКО... Законопроект предусматривает отмену привилегий, позволявших НКО заключать программные соглашения напрямую с министерством без конкурсной процедуры", - говорится в статье.
По информации газеты, власти Греции с помощью этой инициативы хотят "навести порядок в сфере, которая до сих пор функционировала недостаточно прозрачно". Ранее НКО имели ряд преимуществ. Министерство иммиграции могло передавать им различные проекты, например, по перевозке мигрантов или переводу напрямую без тендера. В случае принятия законопроекта госзаказы будут распределяться только через открытый конкурс, в котором НКО будут участвовать наравне с обычными компаниями.
Кроме того, НКО станет проще зарегистрироваться в реестре министерства, чтобы больше организаций могли участвовать в тендерах. Однако контроль за теми организациями, которые получают госфинансирование или работают внутри структур министерства, существенно усилится, сообщает "Катимерини".
Если члена НКО осудят за участие в перевозке нелегальных мигрантов, то виновное лицо понесет строгое наказание, а сама НКО будет удалена из реестра и лишена финансирования, пишет газета.
Министерство также рассматривает возможность усиления роли православной церкви в сфере миграции. В частности, некоторые центры размещения несовершеннолетних мигрантов могут перейти под управление церкви, а греческому языку их будут обучать представители церковных структур.
На сегодняшний день в реестре министерства иммиграции и убежища официально зарегистрированы 94 НКО, отмечает издание.
В июне министром иммиграции и убежища Греции стал Танос Плеврис, он является ультраправым политиком. В прошлом Плеврис выступал за чистоту греческой расы и призывал стрелять в мигрантов на границе, не предоставлять им медицинскую помощь, когда они приезжают в Грецию, не давать им еду.
В начале сентября греческий парламент одобрил законопроект, предусматривающий содержание мигрантов под наблюдением в закрытых центрах и тюремное заключение за незаконное пребывание в стране.
Греция - транзитная страна для нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. В 2015 году 75% мигрантов, нелегально прибывших в Европу, въехали через Грецию. В последние годы Греция усилила охрану границ и поток мигрантов резко сократился.
 
Заголовок открываемого материала