В Греции предложили ограничить привилегии НКО в сфере миграции, пишут СМИ

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Министерство иммиграции и убежища Греции представило законопроект, ограничивающий привилегии некоммерческих организаций, работающих в сфере миграции, сообщает газета "Катимерини" со ссылкой на источники. "Законопроект, который представлен профильным министром иммиграции и убежища Таносом Плеврисом, включает значительные изменения в правовом режиме, регулирующем деятельность НКО... Законопроект предусматривает отмену привилегий, позволявших НКО заключать программные соглашения напрямую с министерством без конкурсной процедуры", - говорится в статье. По информации газеты, власти Греции с помощью этой инициативы хотят "навести порядок в сфере, которая до сих пор функционировала недостаточно прозрачно". Ранее НКО имели ряд преимуществ. Министерство иммиграции могло передавать им различные проекты, например, по перевозке мигрантов или переводу напрямую без тендера. В случае принятия законопроекта госзаказы будут распределяться только через открытый конкурс, в котором НКО будут участвовать наравне с обычными компаниями. Кроме того, НКО станет проще зарегистрироваться в реестре министерства, чтобы больше организаций могли участвовать в тендерах. Однако контроль за теми организациями, которые получают госфинансирование или работают внутри структур министерства, существенно усилится, сообщает "Катимерини". Если члена НКО осудят за участие в перевозке нелегальных мигрантов, то виновное лицо понесет строгое наказание, а сама НКО будет удалена из реестра и лишена финансирования, пишет газета. Министерство также рассматривает возможность усиления роли православной церкви в сфере миграции. В частности, некоторые центры размещения несовершеннолетних мигрантов могут перейти под управление церкви, а греческому языку их будут обучать представители церковных структур. На сегодняшний день в реестре министерства иммиграции и убежища официально зарегистрированы 94 НКО, отмечает издание. В июне министром иммиграции и убежища Греции стал Танос Плеврис, он является ультраправым политиком. В прошлом Плеврис выступал за чистоту греческой расы и призывал стрелять в мигрантов на границе, не предоставлять им медицинскую помощь, когда они приезжают в Грецию, не давать им еду. В начале сентября греческий парламент одобрил законопроект, предусматривающий содержание мигрантов под наблюдением в закрытых центрах и тюремное заключение за незаконное пребывание в стране. Греция - транзитная страна для нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. В 2015 году 75% мигрантов, нелегально прибывших в Европу, въехали через Грецию. В последние годы Греция усилила охрану границ и поток мигрантов резко сократился.

