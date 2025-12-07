https://1prime.ru/20251207/h-865288112.html

Соцсеть Х удалила рекламный аккаунт Еврокомиссии

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Соцсеть Х удалила за нарушение рекламный аккаунт Еврокомиссии после получения от нее штрафа на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах, сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир. Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. Бир на своей странице в соцсети Х сделал репост сообщения Еврокомиссии, которое сопровождается видео с соответствующим заявлением Ренье. "Ирония вашего заявления заключается в следующем: вы вошли в свой спящий рекламный аккаунт, чтобы воспользоваться уязвимостью в нашем (инструменте - ред.) Ad Composer – чтобы опубликовать ссылку, вводящую пользователей в заблуждение о том, что это видео, и искусственного увеличения ее охвата… Ваш рекламный аккаунт был закрыт", - написал Бир. В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.

