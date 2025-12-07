https://1prime.ru/20251207/iran-865293548.html
Глава МИД Ирана планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию
2025-12-07T11:39+0300
ТЕГЕРАН, 7 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию, встретиться с высокопоставленными лицами обеих стран, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. "Также на уровне МИД в ближайшие недели планируются встречи с высокопоставленными лицами России и Белоруссии. Господин Аракчи посетит эти две страны", - сказал он в ходе брифинга.
