Глава МИД Ирана планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию

ТЕГЕРАН, 7 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию, встретиться с высокопоставленными лицами обеих стран, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. "Также на уровне МИД в ближайшие недели планируются встречи с высокопоставленными лицами России и Белоруссии. Господин Аракчи посетит эти две страны", - сказал он в ходе брифинга.

