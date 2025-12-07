Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Ирана планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию - 07.12.2025
Глава МИД Ирана планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию
Глава МИД Ирана планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию - 07.12.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию, встретиться с высокопоставленными лицами обеих стран, заявил | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T11:39+0300
2025-12-07T11:39+0300
россия
мировая экономика
белоруссия
иран
аббас аракчи
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/07/865293378_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_73d4f2b48e81a0018c103658ec8d0438.jpg
ТЕГЕРАН, 7 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию, встретиться с высокопоставленными лицами обеих стран, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. "Также на уровне МИД в ближайшие недели планируются встречи с высокопоставленными лицами России и Белоруссии. Господин Аракчи посетит эти две страны", - сказал он в ходе брифинга.
белоруссия
иран
россия, мировая экономика, белоруссия, иран, аббас аракчи, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ИРАН, Аббас Аракчи, МИД
11:39 07.12.2025
 
Глава МИД Ирана планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию

Глава МИД Ирана планирует посетить Россию и Белоруссию в ближайшие недели

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
ТЕГЕРАН, 7 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию, встретиться с высокопоставленными лицами обеих стран, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
"Также на уровне МИД в ближайшие недели планируются встречи с высокопоставленными лицами России и Белоруссии. Господин Аракчи посетит эти две страны", - сказал он в ходе брифинга.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Главы МИД Ирана и Египта обсудили по телефону иранский ядерный вопрос
Вчера, 18:59
 
РОССИЯ Мировая экономика БЕЛОРУССИЯ ИРАН Аббас Аракчи МИД
 
 
