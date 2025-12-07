Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направит свыше полумиллиарда рублей на подготовку кадров АПК
Правительство направит свыше полумиллиарда рублей на подготовку кадров АПК - 07.12.2025, ПРАЙМ
Правительство направит свыше полумиллиарда рублей на подготовку кадров АПК
Правительство РФ направит свыше полумиллиарда рублей на подготовку кадров для агропромышленного комплекса в регионах, сообщили в российском кабмине. | 07.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше полумиллиарда рублей на подготовку кадров для агропромышленного комплекса в регионах, сообщили в российском кабмине. "В 2025 году ряд регионов получат дополнительное финансирование на подготовку кадров для агропромышленного комплекса. Распоряжение о перераспределении на эти цели 547,6 миллиона рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что о потребности в дополнительных средствах для подготовки кадров заявили Башкирия, Бурятия, Татарстан, а также Пензенская и Смоленская области.
10:12 07.12.2025
 
Правительство направит свыше полумиллиарда рублей на подготовку кадров АПК

Кабмин направит свыше полумиллиарда рублей на подготовку кадров для АПК

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше полумиллиарда рублей на подготовку кадров для агропромышленного комплекса в регионах, сообщили в российском кабмине.
"В 2025 году ряд регионов получат дополнительное финансирование на подготовку кадров для агропромышленного комплекса. Распоряжение о перераспределении на эти цели 547,6 миллиона рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что о потребности в дополнительных средствах для подготовки кадров заявили Башкирия, Бурятия, Татарстан, а также Пензенская и Смоленская области.
Ректор РАН назвал кадровую проблему в российском АПК серьезной
23 ноября, 05:15
 
Заголовок открываемого материала