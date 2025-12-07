https://1prime.ru/20251207/kabmin-865292520.html
Правительство направит свыше полумиллиарда рублей на подготовку кадров АПК
2025-12-07T10:12+0300
сельское хозяйство
россия
рф
башкирия
бурятия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше полумиллиарда рублей на подготовку кадров для агропромышленного комплекса в регионах, сообщили в российском кабмине. "В 2025 году ряд регионов получат дополнительное финансирование на подготовку кадров для агропромышленного комплекса. Распоряжение о перераспределении на эти цели 547,6 миллиона рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что о потребности в дополнительных средствах для подготовки кадров заявили Башкирия, Бурятия, Татарстан, а также Пензенская и Смоленская области.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2a48b192bda18c33a0221d01948cb1af.jpg
