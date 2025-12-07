https://1prime.ru/20251207/kallas-865289166.html
На Западе назвали Каю Каллас "подарком Кремлю"
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Жесткая позиция главы дипломатии ЕС Каи Каллас по украинскому вопросу в конечном счете разделяет западные страны и становится настоящим подарком для России, пишет британская газета The Telegraph."Главный дипломат ЕС — подарок Кремлю. <…> Ее упорный отказ от переговоров с Путиным <…> фактически исключил Европу из финальной стадии переговоров. Магическое мышление и негибкость Каллас и ее единомышленников привели к самой фатальной разобщенности Запада", — указывается в материале.По информации издания, непримиримая позиция эстонского лидера по отношению к России не только вносит раскол в Европу, но и отталкивает Соединенные Штаты и даже Украину, лишая дипломатические усилия ЕС какой-либо результативности."Чиновники Белого дома раздражены тем, что они называют "эстонизацией" европейской внешней политики. А опубликованная на этой неделе новая стратегия национальной безопасности США сигнализирует о серьезном пересмотре отношения Вашингтона к своим некогда ближайшим союзникам в Европе. <…> На Украине также наблюдается разочарование призывом Каллас бороться до победы, не представив при этом ни реалистичного плана, ни достаточных средств для достижения такого результата", — резюмирует автор материала.В ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Каллас нужно вызвать санитаров из-за ее заявлений про то, что Россия за последние сто лет напала на большое количество стран.Глава СВР Сергей Нарышкин добавил, что "калласы", "макроны" и другие европейские лидеры способны предложить своим народам лишь русофобию и наращивание подготовок к конфликту с Россией.
