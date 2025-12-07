Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде заявили, что ситуация с поставками оружия достигла критической точки - 07.12.2025, ПРАЙМ
В Раде заявили, что ситуация с поставками оружия достигла критической точки
2025-12-07T23:22+0300
2025-12-07T23:22+0300
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Согласно заявлению депутата Верховной Рады Романа Костенко, положение с поставками иностранного оружия для ВСУ стало крайне сложным, как сообщает издание "Страна.ua". "Что касается американских ракет, то ситуация критическая. Их никогда и не было много. Но сейчас, если мы говорим о проблемах, связанных с нехваткой вооружения, это касается всего спектра", — отметил он. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по поставке американского вооружения Украине, при этом расходы ложатся на плечи Европы. В поставки войдут батареи Patriot, а не только сами ракеты. СМИ сообщают, что Вашингтон уже требует от Германии закупки вдвое большего числа систем ПВО, чем было условлено. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны отказались от участия в данной инициативе. Москва считает, что поставки оружия Украине препятствуют разрешению конфликта, вовлекают страны НАТО и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины воспринимаются как законные цели для России. В Кремле также утверждают, что накачивание Украины вооружением со стороны Запада не способствует мирным переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
В Раде заявили, что ситуация с поставками оружия достигла критической точки

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Согласно заявлению депутата Верховной Рады Романа Костенко, положение с поставками иностранного оружия для ВСУ стало крайне сложным, как сообщает издание "Страна.ua".
"Что касается американских ракет, то ситуация критическая. Их никогда и не было много. Но сейчас, если мы говорим о проблемах, связанных с нехваткой вооружения, это касается всего спектра", — отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по поставке американского вооружения Украине, при этом расходы ложатся на плечи Европы. В поставки войдут батареи Patriot, а не только сами ракеты. СМИ сообщают, что Вашингтон уже требует от Германии закупки вдвое большего числа систем ПВО, чем было условлено. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны отказались от участия в данной инициативе.
Москва считает, что поставки оружия Украине препятствуют разрешению конфликта, вовлекают страны НАТО и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины воспринимаются как законные цели для России. В Кремле также утверждают, что накачивание Украины вооружением со стороны Запада не способствует мирным переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Макрон сделал громкое заявление об отправке вооруженных сил на Украину
25 ноября, 11:27
 
